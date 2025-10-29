Mixco marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

El duelo entre Mixco y Antigua GFC correspondiente a la fecha 17 se disputará en el estadio Municipal de Mixco desde las 15:00 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan Mixco y Antigua GFC

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció 2-1 a Mictlán en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

A Antigua GFC no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Aurora FC. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota y 3 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Antigua GFC.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 35 puntos (11 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (9 PG – 2 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 16 11 2 3 10 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 4 Antigua GFC 29 16 9 2 5 9 5 Xelajú 21 16 6 3 7 5

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Guastatoya: 6 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 19: vs Municipal: 9 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Marquense: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Cobán Imperial: 5 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 19: vs Guastatoya: 9 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Comunicaciones: 16 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Mixco y Antigua GFC, según país