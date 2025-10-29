Comunicaciones y Achuapa se encuentran en la fecha 17

Así llegan Comunicaciones y Achuapa
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones cayó 0 a 1 ante Marquense en el Marquesa de la Ensenada. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Cobán Imperial. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 9 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 13 puntos (3 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (5 PG – 4 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|16
|11
|2
|3
|10
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Aurora FC
|32
|16
|9
|5
|2
|8
|6
|Achuapa
|19
|15
|5
|4
|6
|-1
|11
|Comunicaciones
|13
|16
|3
|4
|9
|-9
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Aurora FC: 5 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 19: vs Cobán Imperial: 8 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Antigua GFC: 16 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Malacateco: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 19: vs Xelajú: 9 de noviembre – 21:00 horas
- Fecha 13: vs Marquense: 12 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mictlán: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas
Horario Comunicaciones y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas