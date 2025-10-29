Comunicaciones y Achuapa se encuentran en la fecha 17

Comunicaciones recibe el próximo sábado 1 de noviembre a Achuapa por la fecha 17 del Apertura, a partir de las 17:00 horas en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Achuapa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones cayó 0 a 1 ante Marquense en el Marquesa de la Ensenada. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Cobán Imperial. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 9 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 13 puntos (3 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (5 PG – 4 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 16 11 2 3 10 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 6 Achuapa 19 15 5 4 6 -1 11 Comunicaciones 13 16 3 4 9 -9

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Aurora FC: 5 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 19: vs Cobán Imperial: 8 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Antigua GFC: 16 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Malacateco: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 19: vs Xelajú: 9 de noviembre – 21:00 horas

Fecha 13: vs Marquense: 12 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas

Horario Comunicaciones y Achuapa, según país