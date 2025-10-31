Xelajú MC vs. Alajuelense: Concacaf confirma días y horarios de la final de la Copa Centroamericana

La Concacaf confirmó las fechas y horarios de la final de la Copa Centroamericana 2025, que disputarán en una serie de ida y vuelta Xelajú MC, de Guatemala, y Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, en busca del nuevo campeón regional.

El equipo guatemalteco, dirigido por Amarini Villatoro, alcanzó la final tras una dramática semifinal frente a Real España, de Honduras. Luego de empatar 2-2 en el marcador global, los chivos se impusieron 2-1 en la tanda de penales, con una destacada actuación del arquero Nery Lobos, esta será la primera vez que Xelajú dispute una final centroamericana.

Por su parte, Alajuelense llega a su tercera final consecutiva tras eliminar a Olimpia, también desde los once pasos. Los manudos igualaron 1-1 en ambos partidos y vencieron 3-0 en los penales, gracias a la actuación del guardameta Washington Ortega. El equipo costarricense, bajo la dirección de Óscar Ramírez, buscará el tricampeonato tras consagrarse en el 2023 y el 2024.

La serie final iniciará en Costa Rica, en el estadio Alejandro Morera Soto, mientras que el partido de vuelta, decisivo, se jugará en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú MC será local.

Fechas de la gran final de la Copa Centroamericana 2025

Partido de ida

Alajuelense vs. Xelajú MC

Miércoles 26 de noviembre – 20.00 horas

Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica

Xelajú MC vs. Alajuelense

Miércoles 3 de diciembre – 20.00 horas

Estadio Cementos Progreso, Guatemala

El título promete definirse en una serie intensa, donde tanto Xelajú como Alajuelense buscarán alcanzar la gloria regional.