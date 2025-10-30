Xelajú MC: Así vivió la afición la clasificación a la final de la Copa Centroamericana

La afición de Xelajú MC ha demostrado ser una de las más apasionadas y leales no solo en Guatemala, sino en toda la región centroamericana.

A lo largo de la Copa Centroamericana 2025, los seguidores del equipo altense han acompañado al “superchivos” en cada paso del camino, sin importar si el equipo jugaba como local en el estadio Cementos Progreso, zona 6 —debido a que el Mario Camposeco no fue habilitado para el torneo— o si se trataba de partidos como visitante.

Uno de los momentos más memorables para esta hinchada se vivió el miércoles reciente, cuando Xelajú logró una histórica clasificación a la gran final del certamen, tras vencer al Real España en una dramática tanda de penaltis.

El estadio Cementos Progreso se convirtió en una auténtica fiesta, repleto de más de 12 mil aficionados chivos que viajaron desde Quetzaltenango para alentar a su equipo. La movilización fue masiva: buses, microbuses, vehículos particulares… todos con un solo objetivo: apoyar a su equipo durante los 90 minutos.

La fiesta no se limitó al estadio. En Quetzaltenango, miles de seguidores se congregaron en el parque central para celebrar la clasificación, en una jornada que se extendió a municipios aledaños. Fue un día histórico para el club y para su gente, que ha convertido cada partido en una verdadera celebración.

ESTAMOS EN LA GRAN FINAL



🔵🐏🔴¡¡DALE XELAJÚ!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/lmIRWL2v9y — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) October 30, 2025

Bajo la dirección del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, el equipo ha hecho del estadio Cementos Progreso un verdadero fortín: permanece invicto en el torneo y suma 10 goles anotados como local.

¡El mensaje de Juan Cardona a la afición de Xelajú! 🎙️ pic.twitter.com/bFbsit3BT5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Ahora, Xelajú MC se prepara para disputar la gran final con la ilusión de conquistar un título internacional que sería el broche de oro para una campaña inolvidable, impulsada por una afición que nunca ha dejado de creer y de alentar y que seguro la gran final será una fiesta en el Cementos Progreso.