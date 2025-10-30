Xelajú MC conocerá hoy a su rival en la final de la Copa Centroamericana: ¿Olimpia o Alajuelense?

El Xelajú MC ha escrito una página dorada en la historia del fútbol guatemalteco al convertirse en el primer equipo nacional en alcanzar la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los "superchivos", dirigidos por el técnico Amarini Villatoro, lograron su clasificación tras una dramática serie ante el Real España de Honduras, que se definió desde el punto penal en el estadio Cementos Progreso.

Con temple y carácter, el cuadro altense selló su boleto a la final, desatando la euforia de su afición, que sueña con ver a su equipo levantar el trofeo más importante de la zona a nivel de clubes.

Ahora, el Xelajú MC aguarda con expectativa al que será su rival en la final, que se definirá esta noche en Tegucigalpa, cuando el Olimpia de Honduras reciba a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el estadio José de la Paz Herrera Uclés.

El duelo corresponde al partido de vuelta de las semifinales, luego del empate 1-1 en la ida, disputada en Costa Rica. En ese encuentro, Marcos Montiel adelantó a los hondureños, mientras que Anthony Hernández igualó para los ticos.

Con la serie igualada, pero con ventaja para Olimpia por el gol de visitante, el conjunto catracho buscará hacer historia y clasificar por primera vez a una final de la Copa Centroamericana. Por su parte, el Alajuelense, actual bicampeón del torneo, intentará alcanzar su tercera final consecutiva y defender su corona.

El ambiente en Tegucigalpa promete ser electrizante, con un estadio lleno y dos equipos que se juegan el todo por el todo. Sea cual sea el resultado, el Xelajú MC ya ha asegurado su lugar en la historia del fútbol centroamericano y se prepara para enfrentar a un rival de peso en la gran final, que promete ser un gran espectáculo la gran final