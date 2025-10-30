Amarini Villatoro:”Este partido nos deja muchas cosas por mejorar, pero tenemos el pase a la final”

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, no ocultó su satisfacción pero también fue autocrítico tras la tensa clasificación a la final de la Copa Centroamericana. Los Súper Chivos vencieron al Real España de Honduras en una tanda de penales (2-1) después de empatar 1-1 en el partido de vuelta y 2-2 en el global, sellando su boleto a la gran final del torneo regional.

"Este partido nos deja muchas cosas por mejorar, pero tenemos el pase a la final", expresó Villatoro al término del encuentro disputado en el Estadio Cementos Progreso, reconociendo que aunque el resultado fue favorable, la actuación del equipo no fue perfecta.

El técnico del conjunto quetzalteco detalló los ajustes realizados durante el partido, especialmente tras el gol de Real España al minuto 51. "No estuvimos a la altura, no puede ser que una jugada de pelota parada nos complicó la serie" expresó Amarini sobre el gol del rival durante el partido.

La decisión de cambiar al portero para la tanda de penales fue clave. Nery Lobos ingresó específicamente para esta instancia y se convirtió en el héroe al detener el penal crucial a César Romero.

"La decisión de cambiar de portero para la tanda, a diferencia de lo que muchos creerán, no es un capricho del entrenador. Es algo que se ha entrenado, se hizo un estudio previo con el cuerpo técnico y el entrenador de arqueros y sabíamos que Nery trabaja muy bien esa parte", afirmó Amarini.

Para el técnico de Xelajú, el primer penal atajado por Lobos fue determinante. "Fundamental el primer penal que ataja porque los hace dudar a ellos y fue por eso que ellos con la presión encima intentaron asegurar los penales pero les jugó en contra", analizó. "Psicológicamente el cambio y ese primer penal atajado importa mucho y en esas series, no es una moneda al aire sino es un juego mental", completó el estratega, destacando la importancia de la preparación psicológica en instancias definitorias.



Con esta victoria sufrida pero heroica, Xelajú se instala en la final de la Copa Centroamericana mostrando carácter y temple en los momentos decisivos. Ahora deberán enfocarse en corregir los aspectos que el mismo Amarini Villatoro reconoció que deben mejorar, mientras esperan rival para disputar el título del torneo regional.

La clasificación de los Súper Chivos representa un logro importante para el fútbol guatemalteco y mantiene viva la ilusión de conquistar un título internacional que sería histórico para la institución quetzalteca.