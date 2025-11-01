Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional previo a la jornada 17

La Liga Nacional de Guatemala entra en la recta final del Torneo Apertura 2025 y la jornada 17 promete emociones fuertes en cada estadio. Con los equipos peleando por asegurar su clasificación o evitar el descenso, cada punto comienza a tener valor de oro en esta etapa decisiva del campeonato.

En lo más alto de la tabla, el Deportivo Mixco sigue marcando el paso con 35 puntos, luego de mantener una racha positiva y consolidarse como líder tras su victoria sobre Mictlán. Muy cerca le sigue Municipal con 33 unidades, luego de golear 4-1 a Malacateco y confirmar su gran momento bajo la dirección de Mario Acevedo.

El tercer y cuarto lugar lo ocupa Aurora, que suma 32 puntos y se mantiene como una de las revelaciones del torneo. Los tigres capitalinos han mostrado solidez tanto en casa como de visita y se preparan para un duelo exigente ante Cobán Imperial en el José Ángel Rossi. Detrás de ellos, Antigua GFC se ubica en la quinta posición con 29 unidades, intentando no perder terreno entre los puestos de clasificación.

Más abajo en la tabla, la pelea por los últimos lugares de clasificación y la permanencia sigue muy ajustada. Achuapa y Mictlán comparten 19 puntos, mientras que Cobán Imperial y Marquense tienen 18, separados solo por diferencia de goles. Cada jornada podría cambiar por completo la parte media de la clasificación.

En la zona baja, Malacateco con 16 puntos, Comunicaciones con 13 y Guastatoya con 12 viven momentos complicados. El cuadro crema atraviesa uno de sus torneos más irregulares de los últimos años y buscará reencontrarse con la victoria en casa ante Achuapa, mientras que los pechoamarillos de Guastatoya intentarán sumar ante Mictlán para salir del último puesto.

La jornada 17 se abrirá el sábado 1 de noviembre con tres duelos: Mixco vs. Antigua GFC a las 15:00 horas, Comunicaciones vs. Achuapa a las 17:00 horas y Malacateco vs. Marquense a las 19:00 horas. Tres partidos con realidades distintas, pero con puntos vitales en juego para todos.

El domingo 2 de noviembre se completará la fecha con otros tres encuentros: Cobán Imperial recibirá a Aurora a las 11:00 horas, Mictlán enfrentará a Guastatoya a las 15:00 horas, y el plato fuerte cerrará la jornada con el duelo nocturno Xelajú MC vs. Municipal a las 20:00 horas, en el Mario Camposeco, donde los rojos buscarán seguir a la caza del liderato.

Así se jugará una nueva jornada en la que el liderato, la clasificación y la lucha por salir del fondo estarán en juego. Cada minuto contará, y los equipos saben que el margen de error es cada vez menor en esta apasionante Liga Nacional de Guatemala.