Comunicaciones retoma la senda del triunfo luego de seis jornadas y vence al Deportivo Achuapa

Comunicaciones logró romper una racha de seis partidos sin victorias al imponerse 2-0 sobre Deportivo de Achuapa en el estadio Cementos Progreso, durante la jornada 17 del Torneo Apertura 2025. El resultado permitió al equipo crema sumar tres puntos importantes en su lucha por buscar un lugar en los primeros ocho puestos de la tabla de posiciones.

El encuentro marcó la primera victoria bajo el mando de Iván Franco Sopegno, quien asumió la dirección técnica del club hace algunas jornadas. Con este triunfo, el estratega argentino obtiene sus primeros tres puntos oficiales en el torneo, mostrando señales de reacción en un equipo que buscaba estabilidad en su rendimiento.

El primer gol del partido llegó al minuto 17 por medio de Lynner García. El atacante aprovechó un rebote que quedó al borde del área y, con mucha frialdad, colocó el balón en el fondo de la portería, abriendo el marcador para Comunicaciones y rompiendo la resistencia de la defensa visitante.

Tras la anotación, Comunicaciones tomó el control del partido. El equipo mostró un dominio ofensivo constante, generando varias opciones de gol, aunque durante gran parte del encuentro le costó concretar y asegurar la ventaja en el marcador. La presión constante sobre Deportivo de Achuapa mantuvo el partido en una sola dirección, con los cremas buscando ampliar la diferencia.

Fue hasta el minuto 77 que Deyner Padilla logró anotar el segundo gol para Comunicaciones. El delantero aprovechó un rebote dentro del área y remató con potencia, logrando un “fierrazo” que selló la victoria del equipo local y le permitió estrenarse oficialmente con la camiseta blanca.

Con este resultado, Comunicaciones llega a sumar tres puntos que le mantienen en la lucha por entrar entre los ocho primeros de la clasificación general. La victoria representa un alivio para el plantel, que necesitaba recuperar confianza tras la serie de partidos sin ganar.

Deportivo de Achuapa, por su parte, sufrió una dolorosa derrota en su visita a la capital, complicando sus aspiraciones de escalar posiciones y mantenerse dentro de la zona de clasificación. El equipo visitante mostró limitaciones para generar peligro y no logró superar la solidez defensiva de los locales.

La jornada 17 concluye con Comunicaciones retomando el camino hacia la fiesta grande, mientras que Deportivo de Achuapa deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Torneo Apertura 2025.