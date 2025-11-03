Primera División: Se definen los días y horas de los cuartos de final del Apertura 2025

Fútbol Nacional

Primera División: Se definen los días y horas de los cuartos de final del Apertura 2025

El Comité Ejecutivo de la Primera División confirmó la programación oficial de los partidos de cuartos de final (ida y vuelta) que se disputarán entre el 5 y 9 de noviembre.

Alejandra Soto

Sacachispas se instala en los cuartos de final del torneo apertura 2025 de la Primera División tras vencer a Aguacatán 2-0. (Foto Prensa Libre: Primera División GT).

Los cruces de los cuartos de final de la Primera División de Guatemala ya están definidos y el Lunes 3 de noviembre por la mañana se confirmaron los horarios oficiales de los encuentros.

El Comité Ejecutivo de la Primera División realizó su congresillo para dar a conocer la programación de los partidos que definirán a los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025.

Conforme lo establece el reglamento de la competencia, los encuentros de ida se programaron para miércoles o jueves, mientras que los partidos de vuelta se disputarán el sábado y domingo de la primera semana de Noviembre.

Serie 1: AFF Guatemala vs Chiquimulilla

Juego de ida:

  • Miércoles 5 de noviembre
  • Estadio Julio A. Cobar
  • 8:00 p.m.

Juego de vuelta:

  • Sábado 8 de noviembre
  • Estadio Los Conacastes
  • 7:00 p.m.

Serie 2: Sacachispas vs Nueva Santa Rosa

Juego de ida:

  • Jueves 6 de noviembre
  • Estadio Las Victorias
  • 8:00 p.m.

Juego de vuelta:

  • Domingo 9 de noviembre
  • Complejo Deportivo de Barberena
  • 11:00 a.m.

Serie 3: Santa Lucía vs Quiché FC

Juego de ida:

  • Jueves 6 de noviembre
  • Estadio Municipal de Santa Lucía
  • 12:00 p.m.

Juego de vuelta:

  • Domingo 9 de noviembre
  • Estadio Municipal Santa Cruz
  • 7:00 p.m.

Serie 4: San Pedro vs Suchitepéquez

Juego de ida:

  • Jueves 6 de noviembre
  • Estadio Municipal de San Pedro
  • 3:00 p.m.

Juego de vuelta:

  • Domingo 9 de noviembre
  • Estadio Carlos Salazar Hijo
  • 11:00 a.m.

