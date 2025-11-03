Primera División: Se definen los días y horas de los cuartos de final del Apertura 2025

Los cruces de los cuartos de final de la Primera División de Guatemala ya están definidos y el Lunes 3 de noviembre por la mañana se confirmaron los horarios oficiales de los encuentros.

El Comité Ejecutivo de la Primera División realizó su congresillo para dar a conocer la programación de los partidos que definirán a los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025.

Conforme lo establece el reglamento de la competencia, los encuentros de ida se programaron para miércoles o jueves, mientras que los partidos de vuelta se disputarán el sábado y domingo de la primera semana de Noviembre.

Serie 1: AFF Guatemala vs Chiquimulilla

Juego de ida:

Miércoles 5 de noviembre

Estadio Julio A. Cobar

8:00 p.m.

Juego de vuelta:

Sábado 8 de noviembre

Estadio Los Conacastes

7:00 p.m.

Serie 2: Sacachispas vs Nueva Santa Rosa

Juego de ida:

Jueves 6 de noviembre

Estadio Las Victorias

8:00 p.m.

Juego de vuelta:

Domingo 9 de noviembre

Complejo Deportivo de Barberena

11:00 a.m.

Serie 3: Santa Lucía vs Quiché FC

Juego de ida:

Jueves 6 de noviembre

Estadio Municipal de Santa Lucía

12:00 p.m.

Juego de vuelta:

Domingo 9 de noviembre

Estadio Municipal Santa Cruz

7:00 p.m.

Serie 4: San Pedro vs Suchitepéquez

Juego de ida:

Jueves 6 de noviembre

Estadio Municipal de San Pedro

3:00 p.m.

Juego de vuelta: