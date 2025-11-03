Fútbol Nacional
Primera División: Se definen los días y horas de los cuartos de final del Apertura 2025
El Comité Ejecutivo de la Primera División confirmó la programación oficial de los partidos de cuartos de final (ida y vuelta) que se disputarán entre el 5 y 9 de noviembre.
Sacachispas se instala en los cuartos de final del torneo apertura 2025 de la Primera División tras vencer a Aguacatán 2-0. (Foto Prensa Libre: Primera División GT).
Los cruces de los cuartos de final de la Primera División de Guatemala ya están definidos y el Lunes 3 de noviembre por la mañana se confirmaron los horarios oficiales de los encuentros.
El Comité Ejecutivo de la Primera División realizó su congresillo para dar a conocer la programación de los partidos que definirán a los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025.
Conforme lo establece el reglamento de la competencia, los encuentros de ida se programaron para miércoles o jueves, mientras que los partidos de vuelta se disputarán el sábado y domingo de la primera semana de Noviembre.
Serie 1: AFF Guatemala vs Chiquimulilla
Juego de ida:
- Miércoles 5 de noviembre
- Estadio Julio A. Cobar
- 8:00 p.m.
Juego de vuelta:
- Sábado 8 de noviembre
- Estadio Los Conacastes
- 7:00 p.m.
Serie 2: Sacachispas vs Nueva Santa Rosa
Juego de ida:
- Jueves 6 de noviembre
- Estadio Las Victorias
- 8:00 p.m.
Juego de vuelta:
- Domingo 9 de noviembre
- Complejo Deportivo de Barberena
- 11:00 a.m.
Serie 3: Santa Lucía vs Quiché FC
Juego de ida:
- Jueves 6 de noviembre
- Estadio Municipal de Santa Lucía
- 12:00 p.m.
Juego de vuelta:
- Domingo 9 de noviembre
- Estadio Municipal Santa Cruz
- 7:00 p.m.
Serie 4: San Pedro vs Suchitepéquez
Juego de ida:
- Jueves 6 de noviembre
- Estadio Municipal de San Pedro
- 3:00 p.m.
Juego de vuelta:
- Domingo 9 de noviembre
- Estadio Carlos Salazar Hijo
- 11:00 a.m.