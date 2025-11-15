Apertura 2025 | Así se jugará la jornada 20 este fin de semana 15 y 16 de noviembre

La jornada 20 del Torneo Apertura 2025 se disputará este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con cinco partidos que podrían impactar directamente la lucha por los primeros puestos y la pelea por salir del fondo de la tabla. Con la fase de clasificación acercándose a su tramo final, cada punto toma mayor relevancia.

El sábado se abrirá la actividad en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá a Malacateco a partir de las 15:00 horas. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por mejores posiciones. Los cobaneros buscan hacerse fuertes en casa, mientras que los toros intentarán consolidar el buen momento mostrado en jornadas recientes.

Ese mismo día, Marquense será local ante Mixco en el estadio Marquesa de la Ensenada a las 20:00 horas. El conjunto león quiere reencontrarse con la victoria frente a un equipo chicharronero que lucha en la parte alta de la tabla y que buscará sumar tres puntos importantes que le permitan tomar el liderato.

Para el domingo 16 de noviembre, la acción iniciará temprano. Aurora recibirá a Xelajú a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing. El cuadro aurinegro atraviesa un torneo sólido y quiere sostener su posición en la zona alta, mientras que los quetzaltecos necesitan sumar para mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

En el estadio Winston Pineda, Achuapa enfrentará a Mictlán a las 15:00 horas en un duelo directo por escapar de la parte baja de la tabla. Ambos equipos necesitan puntos urgentes y este partido podría marcar diferencias importantes en la pelea por no ceder terreno en las últimas jornadas.

La jornada cerrará en el estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibirá a Comunicaciones a las 18:00 horas. El cuadro colonial llega motivado tras su reciente triunfo, mientras que los cremas intentarán sumar fuera de casa para intentar meterse a la fiesta grande del torneo.

Con estos encuentros, la jornada 20 promete emociones y movimientos clave en la clasificación general. Los equipos entran a la recta final con la obligación de sumar y cada resultado podría marcar el rumbo hacia el cierre del Apertura 2025.