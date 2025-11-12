Cobán Imperial vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Así llegan Cobán Imperial y Malacateco
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Comunicaciones. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco venció en casa a Aurora FC por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 6 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Malacateco.
El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 22 puntos (6 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (8 PG – 1 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|2
|Mixco
|38
|19
|12
|2
|5
|9
|3
|Antigua GFC
|36
|19
|11
|3
|5
|13
|5
|Malacateco
|25
|19
|8
|1
|10
|-6
|7
|Cobán Imperial
|22
|19
|6
|4
|9
|-2
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas