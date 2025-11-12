Cobán Imperial vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

El duelo entre Cobán Imperial y Malacateco correspondiente a la fecha 20 se disputará en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi desde las 15:00 horas, el sábado 15 de noviembre.

Así llegan Cobán Imperial y Malacateco

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Comunicaciones. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco venció en casa a Aurora FC por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 6 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Malacateco.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 22 puntos (6 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (8 PG – 1 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 39 19 11 6 2 21 2 Mixco 38 19 12 2 5 9 3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13 5 Malacateco 25 19 8 1 10 -6 7 Cobán Imperial 22 19 6 4 9 -2

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

