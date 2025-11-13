Antigua GFC vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

El cotejo entre Antigua GFC y Comunicaciones, por la fecha 20 del Apertura, se jugará el próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Pensativo.

Así llegan Antigua GFC y Comunicaciones

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC logró un triunfo por 3-0 ante Guastatoya. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones llega con ventaja tras derrotar a Cobán Imperial con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 3 goles y le han convertido 1.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 0 a 3.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 36 puntos (11 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 39 19 11 6 2 21 2 Mixco 38 19 12 2 5 9 3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13 4 Aurora FC 33 19 9 6 4 5 11 Comunicaciones 20 19 5 5 9 -6

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Municipal: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

