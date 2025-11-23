Amarini Villatoro llega a Costa Rica y advierte: “No es imposible” ganar la ida de la final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC ya se encuentra en Costa Rica para afrontar la final de ida de la Copa Centroamericana, que se disputará este miércoles 26 de noviembre. El equipo dirigido por Amarini Villatoro viajó la noche del sábado y llegó en la madrugada de este domingo, con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo previo al compromiso.

Según explicó Villatoro, la decisión de viajar con anticipación respondió a razones logísticas y deportivas. El equipo salió de Quetzaltenango en horas de la madrugada para evitar escalas y completar el trayecto de aproximadamente 200 kilómetros hasta la capital, antes de tomar el vuelo hacia territorio costarricense. Esto les permitirá utilizar el domingo para descansar y recuperarse del partido disputado el día anterior.

El entrenador también confirmó que el plantel llega con varias recuperaciones importantes. Entre los jugadores que se reincorporan están Freddy Góndola, Yilton Díaz y Claudio Oliveira, elementos habituales en el plano ofensivo del club. A ellos se suma Jesús “Chucho” López, quien regresó tras su convocatoria a la Selección Nacional.

La presencia de estos cuatro futbolistas amplía las variantes disponibles para el cuerpo técnico en una serie que promete alta exigencia. Villatoro resaltó que contar nuevamente con ellos constituye un punto favorable para competir en la final, especialmente por la experiencia y peso dentro del equipo.

En cuanto a la planificación en Costa Rica, el cuerpo técnico analizó distintas opciones para los entrenamientos previos al duelo del miércoles. De acuerdo con lo expresado por Villatoro, el equipo trabajaría en la zona de Santa Bárbara, en una cancha de un club de Primera División, mientras se ajustan los últimos detalles de logística.

Xelajú realizará únicamente una sesión de recuperación este domingo y entrenará el lunes antes del reconocimiento oficial de cancha programado para el martes. El club busca mantener estabilidad en la carga física del plantel después de una semana intensa de competencia local e internacional.

Villatoro destacó que la decisión de viajar antes de lo habitual responde a la magnitud del partido. Señaló que se trata de una final centroamericana, un título que Xelajú nunca ha obtenido y que el club pretende disputar con la mayor seriedad posible. “Venimos a competir, sabemos que enfrentamos a un gran equipo, pero no es imposible”, expresó el técnico.

El entrenador concluyó que el plantel está comprometido con la serie y que la planificación apunta a llegar en las mejores condiciones. Xelajú buscará dar el primer paso en Costa Rica, con la convicción de que el equipo fue armado para pelear este tipo de competencias y que la final representa una oportunidad histórica para la institución altense.