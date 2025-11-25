Emily Padilla y Diego Bermúdez aportan el octavo oro para Guatemala en los Juegos Bolivarianos

Emily Padilla y Diego Bermúdez firmaron una brillante actuación en la modalidad de skeet por equipos mixtos, en la disciplina de tiro con armas de caza.

La delegación nacional cerró este 25 de noviembre su tercer día de competencias en las justas de Ayacucho–Lima, con un nuevo protagonismo para el tiro deportivo, disciplina que volvió a sumar para que Guatemala alcanzara 20 medallas en total: 8 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.

Además del oro obtenido por Padilla y Bermúdez, destacó la plata lograda por Polymaria Velásquez y Douglas Oliva en rifle de 10 metros por equipos mixtos. En esta misma prueba, Gloria Rivas y Allan Márquez se quedaron con el bronce.

En el cierre de la jornada, Érick Gordillo volvió a subir al podio al conquistar la plata en los 200 metros dorso, con un tiempo de 2:02.88. El oro fue para Edhy Vargas, de Chile, y el bronce para César Paredes, de Colombia.

Con este resultado, Gordillo suma ya tres medallas en los Juegos Bolivarianos: dos de oro —en 200 metros combinado y 400 metros combinado— y esta última de plata. La natación finaliza hoy su participación en las justas.

Por su parte, Melissa Diego consiguió este martes su tercer bronce, esta vez en los 200 metros dorso, con un registro de 2:16.01. Las otras dos preseas de bronce las obtuvo en 50 y 100 metros dorso.

“Fue muy emocionante porque teníamos esa espinita de que nos podía ir bien. Los dos tiramos lo mismo en la primera ronda (23-23). La final fue muy pareja y, sobre todo, logramos trabajar en equipo”, expresó Padilla tras la premiación.

Guatemala logra la plata y el bronce en la modalidad de rifle de aire 10 metros. (Foto COG).

Bermúdez, quien compitió por primera vez en la modalidad de equipo mixto, destacó la experiencia: “Fue especial plasmar en la competencia lo que vivimos en cada entrenamiento”.

“Este triunfo es importante y no hay nada más lindo que escuchar el himno de Guatemala en lo más alto del podio. Estoy agradecido con mi familia por el apoyo”, añadió.

En bádminton, los guatemaltecos José Ochoa y Yeison del Cid avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán a Frank Barrios (Venezuela) y Daniel Borja (Colombia), respectivamente.

Erick Gordillo se queda con la plata en los 200 metros dorso en los Juegos Bolivarianos 2025. (Foto COG)