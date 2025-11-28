Ingrid Vela brilla en rifle 50 metros y entrega otro oro para Guatemala en los Bolivarianos

La medalla de Vela fue la octava para el deporte del tiro en las justas, y fue la disciplina que más oros ha aportado a la delegación guatemalteca. En total la representación alcanzó las 45 medallas: 19 de oro, 10 de plata y 16 de bronce.

“Fue una competencia muy dura, contra rivales de buen nivel, pero se logró el objetivo”, indicó ayer la seleccionada nacional, quien sumó su tercera presea dorada en los Juegos Bolivarianos.

“Estoy contenta de que se hayan dado los resultados. Vine a estos juegos enfocada en ganar. En los anteriores me quedé segunda en individual y ahora me voy tranquila con el resultado”, destacó Vela, quien ayer logró una marca de 611.7 puntos.

Otro de los resultados importantes de la jornada de ayer fue la plata y el bronce alcanzados en la modalidad de equipos mixtos de foso, en tiro con armas de caza.

Hebert Brol y Stefanie Goetzke obtuvieron el bronce, mientras que Waleska Soto y Fernando Hernández conquistaron la plata. Perú celebró el oro.

“Estoy contento con los resultados. Estuvo difícil, se luchó y, finalmente, nos quedamos con la medalla”, indicó Hernández, quien en la edición del 2017 logró el bronce por equipos.

Este sábado dará inicio el futsal, en el que Guatemala enfrentará a Colombia, a las 15 horas.