Guatemala vs Canadá: Esta es la convocatoria del cuadro canadiense para medirse a la Azul y Blanco

La Selección de Canadá anunció este martes 6 de enero la lista oficial de jugadores convocados para el encuentro amistoso frente a la Selección Nacional de Guatemala, programado para el sábado 17 de enero en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Este partido, de carácter amistoso, marcará el inicio de la segunda etapa de Guatemala bajo la dirección del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Para el combinado canadiense, será el primer paso en su preparación rumbo al Mundial 2026, certamen que organizará junto con Estados Unidos y México. El torneo se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

El estratega canadiense Jesse Marsch llamó a 20 futbolistas para este compromiso, que será el primero del año para ambas selecciones. Al no tratarse de una fecha Fifa, Canadá solo contará con jugadores que militan en clubes de Norteamérica, por lo que los que juegan en Europa no estarán disponibles.

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre Guatemala y Canadá fue en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, donde la Bicolor se impuso en una dramática tanda de penaltis para avanzar a semifinales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El duelo promete intensidad, con dos selecciones que buscan iniciar el año con el pie derecho y seguir avanzando en sus respectivos procesos.

Convocatoria de Canadá