Confirmados fecha y horario de inicio del Torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional

El Torneo Clausura 2026 del futbol guatemalteco tendrá un inicio poco habitual, cuando el próximo martes 20 de enero se levante oficialmente el telón del certamen que pondrá fin a la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional. Será un campeonato cargado de expectativas, ya que no solo definirá al nuevo monarca del balompié nacional, sino que también determinará el descenso de dos equipos, aumentando la tensión desde la primera fecha.

El balón comenzará a rodar en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, donde Xelajú MC recibirá a Aurora FC a partir de las 20:00 horas, en el duelo inaugural del torneo. El anuncio fue oficializado por la directiva de los superchivos a través de sus redes sociales, generando expectativa entre la afición altense.

Este compromiso marcará además el inicio de una nueva etapa en el banquillo de Xelajú, con la llegada del técnico mexicano Roberto Hernández, quien asume el reto de sustituir al guatemalteco Marvin Amarini Villatoro, ahora entrenador del Club Sport Cartaginés de Costa Rica. El debut del estratega azteca será uno de los focos de atención en esta jornada inicial.

La actividad continuará el miércoles 22 de enero con una agenda de tres partidos. La jornada comenzará en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial será local frente al bicampeón nacional Antigua GFC, en un duelo que promete intensidad desde el arranque del campeonato.

Más tarde, en el estadio Winston Pineda, en Jutiapa, el renovado Deportivo Achuapa recibirá a Comunicaciones FC, que buscará iniciar el torneo con buen paso bajo la dirección del técnico Marco Antonio Figueroa, en su lucha por alejarse de la comprometida zona de descenso.

El segundo día de actividad se cerrará en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, con el enfrentamiento entre Deportivo Malacateco y Deportivo Marquense, en una nueva edición del tradicional clásico de la amistad, uno de los duelos más representativos del occidente del país.

La primera jornada del Clausura 2026 concluirá el jueves 23 de enero, con los encuentros entre Guastatoya y Mixco, así como el choque entre Municipal y Atlético Mictlán, partidos que completarán un arranque atípico pero cargado de atractivo para los aficionados.