“Vengo a aportar goles y asistencias a Comunicaciones”, dice Janpol Morales, nuevo fichaje para el Clausura

Comunicaciones FC anunció en días recientes la incorporación del atacante panameño Janpol Morales como uno de sus refuerzos para el Torneo Clausura 2026, certamen que dará inicio este martes 20 de enero. Sin embargo, el debut del equipo crema, ahora dirigido por el estratega chileno Marco Antonio Figueroa, será hasta el miércoles 21, cuando visite al Deportivo Achuapa en la primera jornada del campeonato nacional en el estadio Winston Pineda.

Morales es el segundo fichaje del conjunto albo para el presente torneo, junto al mexicano Gael Sandoval. A ellos se suma la llegada del técnico Figueroa, quien asumió el mando a inicios de enero. Comunicaciones arranca esta nueva etapa en el fondo de la tabla acumulada, por lo que necesita sumar puntos desde el primer encuentro para alejarse de la zona de descenso.

El jugador canalero, que se desempeña como extremo, llega con el objetivo de convertirse en una pieza importante para los albos, aportando velocidad, goles y asistencias.

El pasado domingo realizó su primer entrenamiento con el plantel y se puso a disposición del cuerpo técnico, buscando adaptarse de inmediato y estar listo para sumar sus primeros minutos. “Comunicaciones es uno de los clubes más grandes de Guatemala por su historia y sus campeonatos. Es una gran responsabilidad venir a este club y uno tiene que estar a la altura”, declaró Morales al llegar al equipo capitalino.

Sobre sus cualidades como futbolista, comentó: “Soy rápido, desequilibrante, me gusta llegar al área, encarar, hacer goles y asistir a mis compañeros. Me entusiasma estar en un club con tanta historia y asumir la responsabilidad en el campo para lograr cosas importantes”.

El panameño también compartió sus objetivos: “Quiero conseguir logros con Comunicaciones y, en lo personal, aportar con goles y asistencias para poder ser campeones”.

Finalmente, envió un mensaje a la afición crema: “Que me apoyen durante mi estadía en el club, quiero sentirme cómodo y darlo todo dentro del campo; ese será mi trabajo”.