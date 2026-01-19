Fútbol Nacional
Resultados de la primera jornada del torneo Clausura 2026 de la Primera División
El campeonato que definirá los dos ascensos a Liga Nacional arrancó este fin de semana. Nueva Santa Rosa, el vigente campeón, empató sin goles con Santa Lucía en el partido inaugural. San Pedro ganó su debut ante Quiché FC.
San Pedro FC consiguió un importante triunfo 1-0 ante Quiché FC como visitante. (Foto: Liga de Fútbol de la Primera División).
La Primera División de Guatemala inició el torneo Clausura 2026 este fin de semana con la disputa de la primera jornada. El campeonato será determinante, ya que definirá a los dos equipos que lograrán el ansiado ascenso directo a la Liga Nacional, la máxima categoría del fútbol guatemalteco.
La primera fecha dejó resultados destacados en ambos grupos. Chiquimulilla logró una victoria dramática 3-2 sobre San Benito, mientras que en el Grupo A todos los partidos se decidieron por la mínima diferencia o terminaron empatados. San Pedro consiguió un importante triunfo 1-0 ante Quiché FC como visitante, demostrando su condición de favorito al ascenso
Nueva Santa Rosa y San Pedro parten con ventaja en esta competencia. Ambos conjuntos ya cuentan con medio boleto asegurado tras haber disputado la final del torneo Apertura 2025, donde el conjunto santarroseño se coronó campeón al vencer a Quiché FC en las semifinales.
El reglamento establece que si alguno de estos dos equipos vuelve a instalarse en la final del Clausura, el ascenso se concretará de manera automática. En caso de que otros clubes disputen el título, Nueva Santa Rosa y San Pedro deberán enfrentarse al campeón o a los finalistas en una serie adicional que definirá los boletos a la Liga Nacional.
Resultados Jornada 1 - Grupo A
- Deportivo Gomerano 1-0 Juventud Copalera
- Dep. Quiché FC 0-1 Dep. San Pedro FC
- Dep. Coatepeque FC 1-0 Aguacatán FC
- Huehuetecos FC 1-0 Chichicasteco FC
- CSD Suchitepéquez 1-1 Nueva Concepción
Resultados Jornada 1 - Grupo B
- Nueva Santa Rosa 0-0 FC Santa Lucía
- Dep. Chiquimulilla 3-2 San Benito
- AFF Guatemala 1-0 CSD Ipala
- Dep. Iztapa 1-1 Dep. Carchá
- CSD Sacachispas 1-0 Dep. Chimaltenango FC
Arranca la pelea por el ascenso
La primera jornada dejó varios resultados interesantes. Nueva Santa Rosa, el vigente campeón, no pudo ganar en su debut y empató sin goles ante Santa Lucía en el Complejo Deportivo de Barberena. El conjunto santarroseño necesita confirmar su nivel para asegurar el ascenso directo a Liga Nacional.
San Pedro comenzó con el pie derecho al vencer 0-1 a Quiché FC como visitante. El conjunto sanpedrense demostró que llega competitivo al Clausura 2026 y buscará pelear por el título que le daría el ascenso automático. El torneo promete ser muy competitivo con varios equipos aspirando a subir de categoría en los próximos meses.