Clausura 2025 de la Liga Primera División arranca con la lucha por el ascenso a la Liga Nacional

La temporada 2025-2026 de la Liga Primera División entra en su etapa decisiva este sábado 17 de enero con el arranque del torneo Clausura, una competencia que promete emociones intensas tanto en la lucha por el ascenso como en la batalla por la permanencia en la categoría.

Este campeonato será determinante, ya que definirá a los dos equipos que lograrán el ansiado ascenso directo a la Liga Nacional, la máxima categoría del futbol guatemalteco. Desde el inicio, algunos clubes parten con ventaja. Nueva Santa Rosa y San Pedro ya cuentan con medio boleto asegurado, luego de haber disputado la final del torneo Apertura, en la que el conjunto santarroseño se coronó campeón.

El reglamento establece que, si alguno de estos dos equipos —o ambos— vuelve a instalarse en la final del Clausura, el ascenso se concretará de manera automática. En caso de que otros clubes disputen el título, Nueva Santa Rosa y San Pedro deberán esperar para enfrentarse al campeón o a los finalistas en una serie adicional que definirá los boletos a la Liga Nacional.

Además del atractivo que genera la pelea por subir de categoría, el Clausura también estará marcado por la tensión en la parte baja de la tabla acumulada. Equipos como Huehuetecos, Chichicasteco, Chimaltenango y Quiché inician el torneo con la presión de sumar desde las primeras jornadas, luego de haber finalizado en los últimos puestos de los grupos A y B, y con la amenaza latente del descenso a la Segunda División.

El telón del torneo se levantará en el Complejo Deportivo de Barberena, escenario donde el campeón defensor, Nueva Santa Rosa, hará su presentación oficial recibiendo al cuadro de Santa Lucía Cotzumalguapa, en un duelo que marcará el inicio de una fase que promete alta competitividad y emociones de principio a fin.

Jornada 1

Sábado, 17 de enero

N. Santa Rosa - Santa Lucía - 15.30

Gomerano - Juv. Copalera - 19

Chiquimulilla - San Benito - 19

AFF Guatemala - Ipala - 19

Quiché FC - San Pedro FC - 20

Domingo, 18 de enero