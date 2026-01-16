Comunicaciones FC confirma a Janpol Morales como su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Comunicaciones FC anunció este viernes 16 de febrero la contratación del extremo panameño Janpol Morales, quien se convertirá en su segunda incorporación para el Torneo Clausura 2026 del cuadro albo.

El club capitalino lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde comunicó: “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Janpol Morales, quien se incorpora al club para el Torneo Clausura 2026.”

Morales es un futbolista panameño que se desempeña como extremo izquierdo. También posee nacionalidad ecuatoriana y ha militado en clubes de Ecuador como Macará , Cumbayá, Olmedo y Fuerza Amarilla.

Esta es la segunda contratación del cuadro albo para el nuevo certamen, bajo la dirección técnica del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien asumió el mando del equipo para este torneo.

Con esta incorporación, el conjunto crema refuerza su ofensiva en busca de mejorar su desempeño tras un torneo anterior en el que finalizó en la última posición de la tabla. Por esta razón, iniciará el Clausura 2026 en el fondo de la tabla acumulada, situación de la que buscará salir lo antes posible.

Comunicaciones debutará en el certamen el miércoles 21 de enero, cuando visite al Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda, donde el cuadro crema buscará iniciar con el pie derecho el certamen.