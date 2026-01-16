Comunicaciones FC confirma a Janpol Morales como su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Fútbol Nacional

Comunicaciones FC confirma a Janpol Morales como su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Comunicaciones FC confirmó su segundo fichaje para el Torneo Clausura 2026. Se trata del panameño Janpol Morales, quien llega procedente del Macará de Ecuador.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Janpol Morales es nuevo jugador de Comunicaciones para el Torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones).

Janpol Morales es nuevo jugador de Comunicaciones para el Torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones).

Comunicaciones FC anunció este viernes 16 de febrero la contratación del extremo panameño Janpol Morales, quien se convertirá en su segunda incorporación para el Torneo Clausura 2026 del cuadro albo.

El club capitalino lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde comunicó: “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Janpol Morales, quien se incorpora al club para el Torneo Clausura 2026.”

Morales es un futbolista panameño que se desempeña como extremo izquierdo. También posee nacionalidad ecuatoriana y ha militado en clubes de Ecuador como Macará , Cumbayá, Olmedo y Fuerza Amarilla.

Esta es la segunda contratación del cuadro albo para el nuevo certamen, bajo la dirección técnica del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien asumió el mando del equipo para este torneo.

LECTURAS RELACIONADAS

Municipal ya tiene estadio para debutar en el Torneo Clausura 2026

chevron-right
El mexicano Gael Sandoval, tras ser anunciado como nuevo refuerzo crema para el torneo Clausura 2026, ya se incorporó a los entrenos de los albos. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones FC).

¿Quién es Gael Sandoval? Datos y cifras del nuevo jugador de Comunicaciones, tras su paso en el Alianza FC

chevron-right

Con esta incorporación, el conjunto crema refuerza su ofensiva en busca de mejorar su desempeño tras un torneo anterior en el que finalizó en la última posición de la tabla. Por esta razón, iniciará el Clausura 2026 en el fondo de la tabla acumulada, situación de la que buscará salir lo antes posible.

Comunicaciones debutará en el certamen el miércoles 21 de enero, cuando visite al Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda, donde el cuadro crema buscará iniciar con el pie derecho el certamen.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Comunicaciones FC Futbol nacional Liga Nacional Torneo Clausura 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS