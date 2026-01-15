Municipal ya tiene estadio para debutar en el Torneo Clausura 2026

El Club Social y Deportivo Municipal ya definió la sede en la que hará su debut como local en el Torneo Clausura 2026, luego de la sanción impuesta al Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol.

Los rojos no podrán utilizar su escenario habitual durante los dos primeros partidos del campeonato, como consecuencia de los incidentes ocurridos en la final del torneo anterior frente a Antigua GFC, serie en la que el conjunto escarlata terminó perdiendo el título.

Ante esta situación, Municipal trasladará su localía al Estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, recinto que es casa del equipo del mismo nombre, actual participante de la Liga Primera División.

La decisión se hizo oficial cuando la Federación Nacional de Futbol de Guatemala dio a conocer las designaciones arbitrales de la primera jornada del certamen. En el documento se confirma que el árbitro Enrique de la Rosa será el encargado de dirigir el compromiso entre Municipal y Atlético Mictlán.

El encuentro está programado para disputarse a las 16:00 horas, marcando así el inicio del camino escarlata en el Clausura 2026, aunque lejos de su tradicional fortín en El Trébol.

Municipal espera cumplir la sanción y regresar lo antes posible a su estadio, mientras busca comenzar el torneo con el pie derecho en una sede alterna que albergará momentáneamente su condición de local.