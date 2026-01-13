Municipal lideró las asistencias de aficionados en el Apertura 2025, mientras Comunicaciones tuvo bajo promedio

A una semana exacta del inicio del torneo Clausura 2026, la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, ahora llamada Liga Bantrab, dio a conocer el ingreso total de aficionados de cada equipo en sus partidos disputados en condición de local durante el torneo Apertura 2025, que finalizó el 28 de diciembre, con Antigua GFC coronándose campeón.

Sin lugar a dudas, la afición cumple una función determinante para su equipo, ya que, semana tras semana, cuando juegan como locales, los clubes buscan ese respaldo del público.

Este listado, compartido por medio de sus redes sociales, muestra que tanto el subcampeón Municipal como Xelajú MC fueron los dos equipos con mayor ingreso de público durante el certamen anterior. Tanto el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, como el Mario Camposeco fueron los recintos deportivos que mayor cantidad de aficionados registraron.

En la tercera casilla apareció el sorprendente Aurora FC, que tuvo un gran torneo a nivel futbolístico en su regreso a la máxima categoría del balompié guatemalteco, alcanzando las semifinales. El estadio Guillermo Slowing fue su fortaleza, donde, en cada partido de local, la afición aurinegra lo acompañó.

En la cuarta casilla aparece el campeón nacional, Antigua GFC, mientras que, de manera sorpresiva, en la quinta posición figura Comunicaciones, un equipo acostumbrado a registrar mayor asistencia en sus juegos de local. Sin embargo, en un torneo en el que los albos finalizaron en la última casilla de la tabla y tuvieron un desempeño deficiente en todas sus líneas, se reflejó la baja asistencia del público crema. Además, disputaron dos encuentros como local en el estadio Carlos Salazar, en Mazatenango.

En la sexta casilla aparece Mictlán, uno de los equipos recién ascendidos a la Liga Nacional. La séptima posición fue para Marquense; la octava, para Deportivo Mixco, que llama la atención por no haber tenido un mayor respaldo de la afición mixqueña, a pesar de que el equipo dirigido por Fabricio Benítez realizó una destacada fase de clasificación, peleando por los primeros puestos, aunque quedó fuera en los cuartos de final.

En la novena posición aparece Malacateco; en la décima, Achuapa; en la undécima, Cobán Imperial, que también tuvo un torneo discreto y quedó fuera de la fase final, lo que provocó el distanciamiento de su afición. El equipo con menor ingreso de público fue Guastatoya, con un promedio de 359 aficionados por partido.

Asimismo, cabe mencionar que Municipal fue el equipo con mayor ingreso en sus partidos como local, con un total de 58,830 aficionados, para un promedio de 4,202 por encuentro. La diferencia entre el primer lugar, el cuadro escarlata, y el tercero, Aurora FC, que tuvo 19,634 aficionados, es de 39,196 personas.

Ingresos de aficionados por equipo en el Apertura 2025: