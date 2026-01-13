El bicampeón nacional Antigua GFC cumple con las pruebas médicas previas al inicio del Clausura 2026

El cuadro bicampeón nacional, Antigua GFC, continúa su preparación de cara al arranque del Torneo Clausura 2026, en el que parte como uno de los principales favoritos para revalidar su título en el máximo circuito del balompié guatemalteco.

El equipo colonial regresó a los entrenamientos el pasado jueves 8 de enero, tras conquistar el título del Apertura 2025 el 28 de diciembre, cuando venció por un marcador global de 2-1 en la gran final a Municipal. De esta manera, los antigüeños tuvieron poco más de una semana de descanso antes de retomar la actividad.

Actualmente, el plantel trabaja en el reacondicionamiento físico con miras a iniciar el certamen en óptimas condiciones. Además, los jugadores —tanto nacionales como extranjeros— han completado las pruebas médicas correspondientes, con el objetivo de descartar cualquier inconveniente físico o de salud que les impida arrancar el torneo de la mejor manera .

El Clausura 2026 dará el banderazo oficial el martes 20 de enero, cuando Xelajú MC reciba a Aurora FC. Por su parte, el debut del bicampeón será el miércoles 21 de enero, cuando los dirigidos por Mauricio Tapia visiten a Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi.

En cuanto a movimientos, Antigua GFC ha confirmado en días anteriores la renovación de José Rosales y Juan Francisco Apaolaza, así como la incorporación de Matías Buzo Ipata como nuevo preparador físico del primer equipo. También se oficializó la salida del extremo venezolano Robinson Flores y del preparador físico Daniel Ipata.

Con una base sólida y el objetivo claro de alcanzar el tricampeonato, el cuadro antigüeño se perfila como uno de los equipos más fuertes para el Clausura 2026.