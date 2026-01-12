Antigua GFC confirma bajas importantes para el Clausura 2026

Antigua GFC oficializó las bajas de dos integrantes de su plantel campeón. El conjunto panzaverde confirmó la salida del jugador Robinson Flores y del preparador físico Daniel Ipata de cara al Torneo Clausura 2026.

Flores no continuará con los coloniales tras recibir una mejor propuesta económica de Academia Puerto Cabello de Venezuela. El extranjero deja una plaza libre en el cupo de foráneos del bicampeón guatemalteco, plaza que podría ser ocupada por un nuevo refuerzo.

En cuanto al preparador físico Daniel Ipata, la dirigencia mantuvo conversaciones con el uruguayo para renovar su contrato. Sin embargo, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo en las negociaciones, por lo que se confirmó su salida del club.

Robinson Flores disputó tres torneos como extremo derecho vistiendo la camiseta del conjunto panzaverde. El futbolista extranjero fue parte importante del proyecto que llevó a Antigua GFC a conquistar el bicampeonato de la Liga Nacional en 2025.

El atacante tuvo participación en competencias internacionales con los coloniales. Flores formó parte del plantel que disputó dos Copas Centroamericanas en 2024 y 2025, además de jugar la Copa de Campeones de Concacaf en febrero del año pasado, experiencias que le brindaron roce internacional.

El extremo se despide de Guatemala con dos títulos de liga en su vitrina: el Clausura 2025 y el Apertura 2025. Dejando un legado positivo en su paso por el fútbol guatemalteco.

Matías Buzó regresa como preparador físico

El lugar de Daniel Ipata será ocupado por Matías Buzó Ipata, quien regresa para su segunda etapa con Antigua GFC. El nuevo preparador físico, sobrino de Daniel Ipata, ya trabajó con el club en la obtención de los títulos del Apertura 2017 y Clausura 2019.

Antigua ha optado por realizar pocos cambios en su plantilla de jugadores y enfocarse en reajustar áreas del cuerpo técnico. La directiva panzaverde apuesta por mantener la base del bicampeonato y trabajar en la preparación física con la experiencia de Buzó.

Los coloniales iniciaron los trabajos de reacondicionamiento físico esta semana bajo la dirección del técnico Mauricio Tapia. El bicampeón enfocará su preparación en el debut del Clausura 2026 cuando visite a Cobán Imperial el próximo 22 de enero, buscando iniciar el camino hacia el tricampeonato.