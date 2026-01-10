Antigua GFC refuerza su cuerpo técnico con el regreso de Matías Buzo Ipata como preparador físico

Antigua GFC continúa haciendo ajustes en su cuerpo técnico de cara al Torneo Clausura 2026. El bicampeón de la Liga Nacional anunció este sábado 10 de enero la contratación del preparador físico Matías Buzo Ipata, quien regresa al club panzaverde para su segunda etapa con la institución.

El club le desea muchos éxitos al profesor Ipata en su regreso, destacando que en su primera etapa ayudó en la obtención de dos títulos importantes: el Torneo Apertura 2017 y el Torneo Clausura 2019. Su experiencia previa con Antigua será fundamental para el proyecto del nuevo semestre.

Ipata es sobrino de Daniel Ipata, quien también trabajó recientemente con el equipo colonial. La llegada del preparador físico forma parte de los cambios que el bicampeón está realizando en su estructura técnica para afrontar el desafío del Clausura 2026.

Trabajará de la mano con Mauricio Tapia

El profesor Matías Buzo Ipata trabajará de la mano con el técnico Mauricio Tapia, quien dirigió a Antigua GFC a conquistar el bicampeonato tras vencer a Municipal en la final del Apertura 2025. El preparador físico será una pieza clave en mantener el alto rendimiento del plantel.

El equipo panzaverde buscará el tricampeonato en el nuevo torneo, y para ello está realizando ajustes estratégicos en diferentes áreas del cuerpo técnico. La experiencia de Ipata en su etapa anterior será fundamental para los objetivos del club.

Antigua GFC hará su debut en el Torneo Clausura 2026 visitando a Cobán Imperial el próximo jueves 22 de enero. Será la primera prueba del campeón vigente bajo el mando técnico de Tapia y con el nuevo cuerpo de trabajo que incluye el regreso de Ipata como preparador físico.

Antigua GFC ha realizado muy pocos cambios en su plantilla de jugadores de cara al Clausura 2026. La directiva panzaverde ha decidido mantener la base del bicampeonato y enfocarse en reajustar otras áreas que componen el equipo y el club, como el cuerpo técnico y la preparación física, apostando por la continuidad del grupo que logró los dos títulos consecutivos.