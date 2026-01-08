Marvin Ávila, Prillwitz y Bantes entre los convocados para el amistoso de Guatemala frente a Canadá

La Selección de Guatemala arrancará el 2026 con un partido de fogueo frente a la Selección de Canadá, que se alista para competir en la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 11 de junio.

Guatemala y Canadá se enfrentarán el 17 de enero próximo en el Estadio BMO de Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se espera un buen número de aficionados, sobre todo seguidores del conjunto Azul y Blanco.

Para este primer partido del 2026, Luis Fernando Tena convocó a 22 jugadores. Sobresalen los llamados de Marvin Ávila y Héctor Prillwitz, del bicampeón Antigua GFC; Jefry Bantes, de Municipal, y Marcelo Hernández y Widvin Tebalán, de Xelajú MC.

De los convocados para el amistoso, siete jugadores son de Antigua GFC, el mismo número de Municipal; dos, de Comunicaciones; dos, de Los Ángeles FC, de la MLS; dos, de Xelajú MC, y uno, de Phoenix Rising FC, de Estados Unidos.

La selección canadiense compartió el 6 de enero la lista de jugadores con los que enfrentará a Guatemala. El estratega Jesse Marsch convocó a 20 futbolistas para este compromiso y contará solo con jugadores que militan en clubes de Norteamérica, por lo que los que juegan en Europa no estarán disponibles.

Para la selección de Guatemala, este tipo de partidos sirve para mantenerse en el ranking de la FIFA, donde actualmente se ubica en el puesto 94, con 1,245.77 puntos, por encima de Palestina y Tailandia.

Convocados por Luis Fernando Tena

Antigua GFC

José Ardón

José Rosales

Óscar Santis

Luis Morán

Marvin Ávila

Héctor Prillwitz

Óscar Castellanos

Municipal

Kenderson Navarro

Nicolás Samayoa

Pedro Altán

Jefry Bantes

Rudy Muñoz

Jonathan Franco

José Morales

Comunicaciones

Darwin Lom

José Carlos Pinto

Los Ángeles FC

Decarlo Guerra

Matthew Evans

Xelajú MC

Marcelo Hernández

Widvin Tebalán

Phoenix Rising FC