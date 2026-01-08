Fútbol Nacional
Marvin Ávila, Prillwitz y Bantes entre los convocados para el amistoso de Guatemala frente a Canadá
El técnico Luis Fernando Tena confirmó este jueves el grupo de 22 jugadores para el partido amistoso de la selección de Guatemala frente a Canadá.
El jugador de Antigua GFC, Marvin Ávila, contó con varias opciones de gol. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)
La Selección de Guatemala arrancará el 2026 con un partido de fogueo frente a la Selección de Canadá, que se alista para competir en la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 11 de junio.
Guatemala y Canadá se enfrentarán el 17 de enero próximo en el Estadio BMO de Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se espera un buen número de aficionados, sobre todo seguidores del conjunto Azul y Blanco.
Para este primer partido del 2026, Luis Fernando Tena convocó a 22 jugadores. Sobresalen los llamados de Marvin Ávila y Héctor Prillwitz, del bicampeón Antigua GFC; Jefry Bantes, de Municipal, y Marcelo Hernández y Widvin Tebalán, de Xelajú MC.
De los convocados para el amistoso, siete jugadores son de Antigua GFC, el mismo número de Municipal; dos, de Comunicaciones; dos, de Los Ángeles FC, de la MLS; dos, de Xelajú MC, y uno, de Phoenix Rising FC, de Estados Unidos.
La selección canadiense compartió el 6 de enero la lista de jugadores con los que enfrentará a Guatemala. El estratega Jesse Marsch convocó a 20 futbolistas para este compromiso y contará solo con jugadores que militan en clubes de Norteamérica, por lo que los que juegan en Europa no estarán disponibles.
Para la selección de Guatemala, este tipo de partidos sirve para mantenerse en el ranking de la FIFA, donde actualmente se ubica en el puesto 94, con 1,245.77 puntos, por encima de Palestina y Tailandia.
Convocados por Luis Fernando Tena
Antigua GFC
- José Ardón
- José Rosales
- Óscar Santis
- Luis Morán
- Marvin Ávila
- Héctor Prillwitz
- Óscar Castellanos
Municipal
- Kenderson Navarro
- Nicolás Samayoa
- Pedro Altán
- Jefry Bantes
- Rudy Muñoz
- Jonathan Franco
- José Morales
Comunicaciones
- Darwin Lom
- José Carlos Pinto
Los Ángeles FC
- Decarlo Guerra
- Matthew Evans
Xelajú MC
- Marcelo Hernández
- Widvin Tebalán
Phoenix Rising FC
- Damian Rivera