Fedefut modifica convocatoria: Diego Santis entra por DeCarlo Guerra para el amistoso contra Canadá

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala anunció este domingo una modificación de último momento en la convocatoria de la Selección Mayor. Diego Santis, jugador del campeón Antigua GFC, ingresa a la lista para el partido amistoso ante Canadá tras la baja de DeCarlo Guerra.

El director técnico Luis Fernando Tena convocó al defensor del conjunto panzaverde después de que el club LAFC 2 negara ceder a DeCarlo Guerra para disputar el juego de preparación.

El equipo estadounidense no autorizó la cesión del legionario guatemalteco, probablemente debido al inicio de la pretemporada en la liga norteamericana.

"El Director Técnico de la Selección Mayor convoca al jugador Diego Santis del Club Antigua GFC y reporta la baja de la convocatoria al jugador DeCarlo Guerra por la negativa de su club en cederlo para disputar el juego de preparación ante la Selección de Canadá", informó la Fedefut en su comunicado oficial.

Santis regresa a la convocatoria

Diego Santis retorna a la Selección Nacional tras haber sido convocado recientemente en noviembre del año pasado. El defensor de Antigua GFC participó en los últimos juegos de eliminatoria mundialista contra Panamá y Surinam bajo las órdenes de Luis Fernando Tena.

El jugador del bicampeón llega en un buen momento deportivo tras conquistar el título del Apertura 2025 con los panzaverdes. Diego Rolando Santis Cayax se desempeña como defensa central. El defensor panzaverde tendrá la responsabilidad de aportar solidez defensiva en el esquema táctico de Luis Fernando Tena para enfrentar a los canadienses.

El defensor no estará solo en la Selección Nacional. Su hermano Oscar Santis, quien también milita en Antigua GFC, forma parte de la lista de convocados para el amistoso ante Canadá. Los hermanos Santis tendrán la oportunidad de representar juntos a Guatemala en el partido de preparación programado para el 17 de enero en Los Ángeles.