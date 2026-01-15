¿Quién es Gael Sandoval? Datos y cifras del nuevo jugador de Comunicaciones, tras su paso en el Alianza FC

Comunicaciones anunció la noche del miércoles 14 de enero la contratación del centrocampista ofensivo mexicano Gael Sandoval, procedente del Alianza FC, de la Liga Mayor de El Salvador. Con su incorporación, el cuadro crema confirma su segunda alta para el Torneo Clausura 2026, que iniciará el martes 20 de enero. Cabe recordar que el primer refuerzo del equipo albo fue el entrenador chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

El conjunto albo comenzará el certamen con la urgencia de sumar puntos desde la primera fecha, ya que se encuentra en el sótano de la tabla acumulada. La presión será máxima desde la jornada inaugural, por lo que los fichajes deberán ofrecer un rendimiento inmediato, como lo exige una de las instituciones más laureadas del balompié guatemalteco y centroamericano.

Sandoval llega con la misión de ser un jugador importante desde el arranque del torneo, aportando proyección ofensiva y capacidad de construcción. Proviene del Alianza salvadoreño, club que lo contrató durante el mes de julio de 2025. En su breve paso por ese equipo disputó 11 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias.

El mediocampista también ha jugado en equipos de la Liga MX como Santos Laguna, Chivas de Guadalajara y Mazatlán. En la Liga de Expansión MX militó con Juárez, y su último equipo en México fue Leones Negros. Con el “Rebaño Sagrado” disputó poco más de 50 encuentros en tres temporadas y anotó cinco goles. Con Santos Laguna jugó más de 70 partidos y también marcó cinco tantos.

Cabe destacar que, en 2020, cuando fue separado del plantel de Chivas y enviado a préstamo a Juárez, el equipo tapatío era dirigido por el actual técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena.

Gael Sandoval llega a Comunicaciones con la misión de contribuir a la generación de goles, una de las principales carencias del equipo en los últimos torneos, donde los refuerzos extranjeros en ataque no han rendido lo esperado. Se espera que su aporte sea inmediato en el esquema albo.