Comunicaciones FC confirma a Gael Sandoval como primer refuerzo para el Clausura 2026

Sandoval se convierte así en el primer refuerzo del conjunto crema de cara al Clausura 2026, torneo en el que el club buscará mostrar una mejor versión tras el irregular desempeño mostrado en el Apertura 2025.

El equipo albo arrancará la nueva campaña como visitante frente a Achuapa, con la presión de comenzar sumando puntos luego de una mala actuación en el torneo anterior, en el que finalizó en el último lugar de la tabla con apenas 20 puntos.

Para este nuevo proceso, Comunicaciones apostó por el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, quien la semana pasada adelantó que el club incorporaría al menos tres refuerzos y que los anuncios comenzarían el lunes, algo que finalmente no se concretó en esa fecha.

Fue hasta este miércoles cuando el club informó, a través de sus redes sociales, que alcanzó un acuerdo con Sandoval, quien se desempeña como extremo izquierdo.

El futbolista mexicano cuenta con experiencia en distintos clubes, entre ellos Leones Negros y Chivas de Guadalajara en México, además del Vancouver Whitecaps de Canadá, antes de su paso más reciente por el fútbol salvadoreño.

“Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Gael Sandoval, quien se incorpora al Club para el torneo Clausura 2026”, fue el mensaje publicado por la institución, acompañado de una imagen del futbolista portando la camiseta blanca del equipo.

Últimos fichajes previo al Clausura 2026