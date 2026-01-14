Xelajú MC confirmó el fichaje del delantero ecuatoriano Joffre Andrés Escobar para el Clausura 2026

El cuadro de Xelajú MC anunció el martes por la noche la contratación del delantero ecuatoriano Joffre Andrés Escobar, quien llega procedente del Alianza Universidad, del futbol peruano. El ariete sudamericano ocupará el lugar del paraguayo Pedro Báez, quien dejó la institución quetzalteca días atrás.

Con esta incorporación, el equipo superchivo ya cuenta con su centrodelantero para afrontar el Torneo Clausura 2026, que iniciará la próxima semana y en donde Escobar llega con la misión de suplir la baja de Baéz de gran manera y en busca de goles para los altenses.

El club lo comunicó en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "¡Nuevo refuerzo superchivo! El Club Xelajú MC da la bienvenida a Joffre Andrés Escobar, nuevo jugador del primer equipo."

"De nacionalidad ecuatoriana, 29 años, 1.80 metros de estatura, se desempeña como delantero, aportando goles y experiencia al ataque. Llega procedente de Alianza Universidad, de Perú, fortaleciendo el plantel para los nuevos retos deportivos. ¡Bienvenido a la familia superchiva!".

Con esta incorporación, Xelajú MC suma su cuarta alta para el Clausura 2026. Previamente, el club confirmó la llegada del nuevo timonel, el mexicano Roberto Hernández, junto al lateral izquierdo ecuatoriano Orlin Quiñónez y el extremo panameño Yair Jaén. Ahora se une a la plantilla el delantero ecuatoriano Joffre Escobar, reforzando así el ataque del equipo quetzalteco.

El cuadro chivo buscará en este certamen volver a competir en lo más alto de la tabla y aspirar nuevamente al título. Su debut será el martes 20 de enero, cuando Xelajú reciba en el estadio Mario Camposeco a Aurora FC, en el partido inaugural del torneo.