Las figuras guatemaltecas que verán acción en la MLS durante el 2026

Durante casi tres décadas, la Major League Soccer (MLS) ha sido un escenario donde el futbol guatemalteco ha dejado huella. Desde sus primeros años de vida, la liga estadounidense abrió sus puertas a jugadores chapines que no solo participaron, sino que marcaron capítulos memorables en una de las competencias más influyentes de la Concacaf.

La historia comenzó en 1996, cuando Jorge Alexander Rodas se convirtió en el primer guatemalteco en disputar la MLS. Con el San José Clash, Rodas acumuló 32 apariciones y abrió el camino para futuras generaciones.

Un año más tarde, Martín Machón reforzó al LA Galaxy y posteriormente al Miami Fusion, lo cual consolidó la presencia nacional en el naciente torneo.

El impacto guatemalteco alcanzó su punto más alto en el 2002 con la llegada de Carlos el Pescado Ruiz. Su paso por el Galaxy fue histórico: lideró al club a su primer título de liga y fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la temporada. A esa gesta se sumó Guillermo el Pando Ramírez, autor del gol del campeonato en el 2005, nuevamente con Los Ángeles, lo cual confirmó el peso chapín en finales decisivas.

Otros campeones

Otros nombres también brillaron. Fredy García levantó la Lamar Hunt U.S. Open Cup, con el Columbus Crew en el 2002, mientras que Marco Pappa dejó su sello en el Seattle Sounders al conquistar la Supporters’ Shield y la U. S. Open Cup en el ciclo 2013-2014.

Embajadores nacionales

Hoy, Guatemala sigue teniendo embajadores en la MLS. Aarón Herrera (DC United), Nicholas Hagen (Columbus Crew), Olger Escobar (FC Montreal) y Matthews Evans, recientemente promovido al primer equipo del LAFC, representan la nueva generación. Hagen, además, ya sabe lo que es ser campeón al consagrarse en la Leagues Cup. Todos ellos mantienen vigente el nombre de Guatemala en la élite del futbol estadounidense y en la selección nacional.

Aaron Herrera: El lateral de la selección de Guatemala se ha adueñado de la banda derecha del DC United. Herrera aporta experiencia y solidez tras su paso por el Real Salt Lake y el CF Montreal, recorrido que lo consolidó en la MLS. Con el conjunto de la capital estadounidense afrontará su tercera temporada en la liga.

Nicholas Hagen: Guardameta titular en la selección guatemalteca, busca consolidarse con el Columbus Crew en su tercera campaña.

Hagen, campeón con el Crew en la Leagues Cup en el 2025, mantiene una cerrada lucha deportiva con Patrick Schulte y Evan Bush, por hacerse de la titularidad del representativo de Ohio.

Olger Escobar: Formado en el New England Revolution II, mostró grandes cualidades. En abril del 2024, el CF Montreal le abrió las puertas para integrarse a su plantel de la MLS.Escobar debutó con su equipo frente al Orlando City, en julio del 2025, y comienza a ganarse la confianza del técnico italiano Marco Donadel.

Matthew Evans: Con 19 años y haciendo toda su etapa de formación entre LAFC Academy y el LAFC2, Matthew Evans ha tenido grandes actuaciones que hoy lo colocan como nuevo integrante del primer equipo, dirigido por el canadiense Marc Dos Santos. Evans compartirá cancha con figuras de la talla de Hugo Lloris y Heung-min Son.