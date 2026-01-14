¿Quién es Carlos Monges? El paraguayo que llega a reforzar el ataque del Cobán Imperial para el Clausura 2026

El cuadro del Cobán Imperial se hace con los servicios del atacante paraguayo Carlos Monges para el torneo Clausura 2026.

Carlos Monge, delantero paraguayo, es nuevo jugador del Cobán Imperial. (Foto Prensa Libre: Cobán Imperial).

El cuadro de los Príncipes Azules del Cobán Imperial anunció la contratación del delantero paraguayo Carlos Monges para el Torneo Clausura 2026.

El atacante guaraní llega con la misión de asumir el peso ofensivo del conjunto cobanero para el próximo certamen, junto con el brasileño Janderson Pereira. El equipo buscará realizar un buen torneo luego de que, en el Apertura 2025 el cuadro del Cobán, no logró clasificar a la fase final del balompié nacional, al finalizar en la novena posición con 23 unidades.

Además, Cobán iniciará el Clausura con la mirada puesta en el descenso, ya que se encuentra a solo un punto de la zona comprometida. Por ello, el conjunto de Alta Verapaz intentará sumar desde las primeras jornadas.

El anuncio del ariete paraguayo se hizo por medio de las redes sociales del club, con el siguiente mensaje:“¡Bienvenido, Carlos Monges! El CSD Cobán Imperial anuncia la incorporación de Carlos Monges, delantero paraguayo, quien se suma a nuestro primer equipo para el torneo Clausura 2026. Con potencia, movilidad y olfato goleador, Carlos llega para fortalecer nuestro ataque y ser una pieza clave en ofensiva”.

Monges ha militado en clubes como 3 de Febrero (Paraguay), Independiente de Medellín (Colombia), Universidad San Martín (Perú), Cumbayá FC (Ecuador), Celaya (México), Real Tomayapo (Bolivia), Racing de Córdoba (Argentina) y Guareña FC (Paraguay).

El delantero se convierte en la nueva incorporación del conjunto cobanero, que ya había asegurado los servicios de su compatriota, el defensor Marcos Acosta, así como del estratega uruguayo Martín García, en sustitución de Sebastián Bini.

Cobán debutará en el Torneo Clausura el miércoles 21, cuando reciba en el estadio José Ángel Rossi al bicampeón nacional, Antigua GFC.

