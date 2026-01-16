Guatemala vs. Canadá: Posible once de Tena para el primer encuentro de la Bicolor de este 2026

La Selección Nacional de Guatemala se medirá este sábado a su similar de Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles. Este encuentro marcará el inicio del segundo ciclo del combinado guatemalteco bajo el mando del estratega mexicano Luis Fernando Tena.

El duelo frente a los canadienses será el punto de partida del nuevo proceso rumbo a la Copa Mundial 2030, luego de no conseguir la clasificación en el ciclo anterior, en el que Guatemala finalizó en la tercera posición de su grupo.

Para este partido, Tena convocó inicialmente a 22 jugadores, quienes se presentaron desde el lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), a excepción de Matthew Dominic Evans, que se incorporó en tierras norteamericanas con la bicolor para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Sin embargo, dos futbolistas fueron descartados antes del viaje debido a que no contaban con visa estadounidense: Héctor Prillwitz (Antigua GFC) y Marcelo Hernández (Xelajú MC). Ambos hubieran tenido la oportunidad de debutar con la Azul y Blanco

De esta manera, 20 jugadores estarán disponibles para el encuentro frente a Canadá, el cual forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, donde Guatemala será anfitriona junto con México y Estados Unidos.

Para este compromiso, se espera que el seleccionador mexicano utilice una combinación de jugadores experimentados —base del proceso anterior— y jóvenes talentos que buscarán su primera oportunidad de darse a conocer y sumar minutos con la selección absoluta.

Posible once titular de Luis Fernando Tena

Portero: Alessandro Navarro

Alessandro Navarro Defensas: José Morales, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón

José Morales, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón Volantes: Óscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz

Óscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz Delanteros: Óscar Santis, Darwin Lom, Marvin Ávila Jr.

Este sería el once inicial del equipo dirigido por Luis Fernando Tena frente al combinado de la “Hoja de Maple”. El encuentro se disputará a las 21.00 horas de Guatemala.