Selección de Guatemala inicia nueva etapa ante Canadá en medio de dudas y reconstrucción

La Selección Nacional de Guatemala vuelve este sábado 17 de enero a escena desde un punto incómodo, marcado por la ausencia de competencia oficial y por la herida aún abierta del objetivo mundialista incumplido.

No es un regreso en condiciones ideales ni con respuestas claras, sino un nuevo inicio cargado de dudas, expectativas y la obligación de empezar a corregir lo que quedó pendiente.

La segunda etapa de Luis Fernando Tena al frente de la Bicolor comenzará ante Canadá, un rival que utilizará el duelo como parte de su preparación rumbo a su segunda experiencia en una Copa del Mundo. Para los canadienses, el partido es un escalón más en su ruta mundialista; para Guatemala, en cambio, representa una búsqueda urgente de sentido, identidad y señales de evolución tras el golpe sufrido en la eliminatoria pasada.

Tras el fracaso de no clasificar al Mundial, el panorama para la Selección quedó reducido a partidos de fogueo hasta septiembre, cuando regrese a la acción oficial en el mes de septiembre con la Liga de Naciones de la Concacaf.

En ese contexto, cada amistoso se convierte en una prueba de doble filo: sirve para experimentar, evaluar variantes y dar rodaje a nuevos nombres, pero también expone la necesidad de mostrar avances reales en un proceso que ya no tiene margen para repetir errores ni prolongar la incertidumbre.

Tena optó por quedarse. Habló de compromiso, de responsabilidad y de revancha, consciente de que su primer ciclo terminó en deuda. El partido ante Canadá será el número 60 del técnico mexicano al frente del equipo absoluto, una cifra que lo consolida como el entrenador con más encuentros dirigidos en la historia reciente de la Selección, aunque ese dato estadístico exige respaldo futbolístico y resultados que sostengan la continuidad del proyecto.

Bajas por falta de visa

El viaje a Los Ángeles, tras tres días de trabajo en el primer microciclo, dejó ver un plantel renovado, con una mezcla de experiencia y juventud. El llamado abrió la puerta a nuevos nombres como Marvin Ávila, Jefry Bantes y Widvin Tebalán, futbolistas que buscan ganarse un lugar en un proceso que ya mira, a largo plazo, hacia la próxima eliminatoria mundialista.

No todo ha sido ideal. Las bajas de Héctor Prillwitz y Marcelo Hernández, por problemas de visado, ambos en su primer llamado, reflejan las limitaciones extradeportivas que también condicionan el desarrollo del proceso. Aun así, en el BMO Stadium, Guatemala no solo disputará un amistoso: pondrá en marcha una nueva oportunidad para empezar a reconstruir identidad, credibilidad y rumbo.

La portería tiene dueño

Ante la ausencia de Nicholas Hagen, Luis Fernando Tena confirmó que Kenderson Navarro será el titular frente a Canadá. El portero de Municipal, que no tuvo mayor continuidad en el cierre del torneo Apertura, le ganó el pulso al campeón Luis Morán y tendrá la responsabilidad de responder en un escenario exigente.

Kenderson Navarro le ganó el pulso a Luis Morán, en la titularidad para el juego contra Canadá.. (Foto Prensa Libre: FEDEFUT)

Con su defensa de confianza

El técnico mexicano mantiene la base defensiva con la que cerró la eliminatoria. De todos, solo Aarón Herrera está ausente, y en esa zona Widvin Tebalán espera tener la oportunidad de debutar. La experiencia y liderazgo recaerán en José Pinto, José Morales, Nicolás Samayoa y José Ardón, quienes comandarán la última línea.

Equilibrio en el medio campo

La posesión del balón será clave para darle equilibrio y sostén a la Selección en la mitad del campo. Jonathan Franco y Óscar Castellanos aparecen como los encargados de cortar el avance canadiense y dar orden, mientras que Rudy Muñoz y Óscar Santis, un poco más adelantados y abiertos, serán los responsables de proyectar el juego ofensivo.

La oportunidad de mostrarse

En la eliminatoria pasada, a Guatemala le costó ser contundente, y esa carencia terminó siendo uno de los factores del fracaso. En esta ocasión, Darwin Lom lleva la batuta como referente en la ofensiva, con la misión de cargar con el peso del gol. Sin embargo, nombres como Marvin Ávila y Damián Rivera alzan la mano y buscan una oportunidad para demostrar su potencial como artilleros y abrir una competencia interna que, esta vez, sí se traduzca en goles y respuestas dentro del campo.