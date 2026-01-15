Selección de Guatemala: “Decidimos quedarnos porque vamos por una revancha”, dijo Tena

Después del fracaso por no lograr clasificar a Guatemala a su primer Mundial, el técnico mexicano Luis Fernando Tena recibió el voto de confianza por parte de la Fedefut, que apostó por la continuidad del proceso y, desde el lunes, comenzó un nuevo camino con miras a la Copa del Mundo del 2030.

Tena aún no logra digerir el trago amargo del macabro 13 de noviembre, cuando Panamá acabó con la ilusión de todo un país que vio muy cerca la posibilidad de hacer realidad el sueño mundialista.

A pesar de ello, el estratega inició su segunda etapa al frente de la Bicolor. Resaltó que, junto a su equipo de trabajo, regresan con sed de revancha y con la convicción de volver a intentarlo.

“La eliminación ha sido un golpe duro para todos. Creo que lo sufrí más por cómo venía creciendo el equipo. Remar durante cuatro años para quedarnos en la orilla es algo que sigue doliendo. Decidimos quedarnos porque vamos por una revancha. Nunca dudamos que este era nuestro lugar, que no podíamos irnos, y teníamos que seguir fuera como fuera”, indicó ayer durante la primera conferencia de prensa.

Tena subrayó que el objetivo primordial será siempre mejorar, tanto colectiva como individualmente, y buscar jugadores que puedan sumarse al proyecto para fortalecer al equipo nacional.

“Nuestro objetivo es siempre mejorar, individual y colectivamente. Buscar mejores jugadores e ir puliendo a los más jóvenes, hacer énfasis con los de mayor experiencia”, argumentó.

Cambio generacional

El mexicano es consciente de que este nuevo proceso implicará un cambio generacional, el cual se hará de forma progresiva. Trabajará con la base que ya tiene e incorporará a los jóvenes que demuestren estar al nivel que se requiere.

“Iremos haciendo un cambio generacional poco a poco, con una mezcla de jugadores de experiencia y juventud. En ambas partes hay mucha calidad, y hoy vemos con mucho optimismo el futuro de nuestra selección porque hemos descubierto y pulido jugadores que nos hacen tener una muy buena base con una sana competencia”, dijo.

En su primer microciclo, Tena empezó a dar espacio a los juveniles, como Marvin Ávila, Marcelo Hernández, Widvin Tebalán, Damián Rivera y Héctor Prillwitz, con quienes busca contar más seguido para que vayan absorbiendo su idea de juego.

Marvin Ávila durante la práctica de la selección de Guatemala previo al juego del sábado contra Canadá. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

“La idea es irlos conociendo, que interpreten nuestro modelo de juego, que se compenetren con sus compañeros y se sientan parte de la selección. Queremos que participen en los partidos, sumen minutos y se integren a la estructura que ya tenemos”, comentó.

Reducción de salario

El no clasificar al Mundial le significó a Tena una reducción considerable de su salario, debido a que la federación, al no tener mayor participación, contará con menos ingresos. Aunque fue una decisión difícil, el entrenador la asumió con el compromiso de seguir al mando de la Bicolor.

“Es verdad que me rebajaron el sueldo. A nadie le gusta eso, pero lo aguanto. Entiendo que ahora hay menos ingresos y no habrá muchos partidos, pero igual continuamos contentos, con más o menos dinero, pero con el mismo objetivo de ir paso a paso y preparar este equipo para las competencias que tendremos hasta volver a pelear por ir al Mundial”, dijo.