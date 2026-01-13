Guatemala vs. Canadá: Estos han sido los últimos resultados de la Azul y Blanco frente a la selección canadiense

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra entrenando en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara a su primer encuentro del año, frente a Canadá, en un partido amistoso que se disputará el próximo sábado en el BMO Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Para el conjunto canadiense, este compromiso forma parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, que se jugará a partir de junio y tendrá como sedes a Canadá, Estados Unidos y México.

En tanto, para el técnico mexicano Luis Fernando Tena, este será el inicio de un nuevo ciclo al frente de la Azul y Blanco, luego del fracaso de no lograr la clasificación al Mundial, tras quedar fuera al finalizar en la tercera posición del grupo que compartió con Panamá, Surinam y El Salvador.

Para este primer compromiso del año, el estratega ha convocado a 22 jugadores. No incluyó a los legionarios Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Arquímides Ordóñez, Rubio Rubin y Olger Escobar, quienes han sido fundamentales en procesos anteriores, pero no fueron llamados por no tratarse de una fecha Fifa.

Sin embargo, sí estarán presentes jugadores habituales en sus convocatorias, como Nicolás Samayoa, Óscar Santis, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, José Pinto, José Morales, Óscar Castellanos y Darwin Lom. También figuran futbolistas que harán su debut con la Bicolor y podrían convertirse en piezas importantes del proyecto rumbo al 2030, como Héctor Prillwitz, Marvin Ávila Jr. y Widvin Tebalán.

Por su parte, Canadá tampoco contará con sus figuras que militan en el extranjero, aunque sí presentará a jugadores de renombre, como Jonathan Osorio (Toronto FC), Jacob Shaffelburg (Los Angeles) y Marcelo Flores, quien actualmente juega en Tigres de México.

El encuentro promete emociones durante los 90 minutos, entre dos selecciones que se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la pasada Copa Oro, donde Guatemala se impuso en una dramática serie de penales.

Historial reciente entre Guatemala y Canadá: