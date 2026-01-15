Estas son las bajas que presenta la Selección de Canadá para el encuentro amistoso frente a Guatemala

Fútbol Nacional

Canadá afrontará el amistoso contra Guatemala con dos ausencias importantes, una por lesión y otra por trámites administrativos, lo que obligó al técnico Jesse Marsch a reajustar su equipo para este compromiso.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Canadá y Guatemala se medirán el próximo sábado en Los Ángeles en un encuentro amistoso. (Foto Hemerote Pl).

La Selección de Canadá se medirá este sábado a Guatemala en un encuentro amistoso que se disputará en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Este compromiso marcará el inicio del proceso de preparación del combinado canadiense rumbo a la Copa Mundial 2026, en la que será anfitrión junto con Estados Unidos y México.

El estratega canadiense Jesse Marsch convocó a 20 jugadores para este duelo, todos provenientes de clubes de Norteamérica, ya que el partido no se jugará en fecha Fifa, lo que impidió la convocatoria de futbolistas que militan en Europa.

En los últimos días se confirmaron dos bajas importantes para Canadá. La primera es la del extremo Jacob Shaffelburg, jugador de Los Angeles FC, quien deberá someterse a una cirugía. Su lugar será ocupado por Milik Henry, del Toronto FC.

La segunda corresponde al mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, quien no podrá participar debido a que aún no ha completado el cambio de asociación, requisito indispensable para representar a Canadá, ya que anteriormente jugó con la Selección de México.

Sobre este caso, Marsch, seleccionador de Canadá, se expresó: “Fue idea mía intentar traerlo aquí, pero me equivoqué en eso. Resulta que, a menos que sea un partido a puerta cerrada, no puede jugar”, declaró el técnico canadiense.

Por su parte, la Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, también viaja con una nómina de 20 jugadores para este compromiso, que marcará el inicio del nuevo proyecto de la Bicolor con miras a la Copa Mundial 2030.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

