Marvin Ávila apunta a debutar con la selección de Guatemala frente a Canadá

Con apenas 17 años, Marvin Alexánder Ávila atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera al ser convocado a la selección absoluta de Guatemala, cumpliendo así el sueño que lo acompañó desde que comenzó a jugar futbol.

El joven delantero, recientemente fichado por el Sao Paulo de Brasil, se ha convertido en una de las principales novedades del proceso que lidera el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien le ha brindado respaldo y confianza desde su llegada a la concentración de la Azul y Blanco.

“Estoy cumpliendo un sueño que tenía de pequeño. El profesor Tena me recibió bien y me aconsejó que, si me toca jugar, lo haga a mi manera, que me sienta bien dentro del campo”, explicó Ávila, quien vive con ilusión sus primeros días con el combinado mayor.

Aunque es consciente de la responsabilidad que implica vestir la camisola nacional, el atacante aseguró sentirse preparado para aprovechar la oportunidad si se le presenta la posibilidad de debutar.

“Lo estoy viviendo de la mejor manera, entregándome en cada entrenamiento. Me siento preparado para poder debutar y, si se da, bienvenido sea. Espero tener la oportunidad de jugar el sábado ante un gran rival que estará en la Copa del Mundo”, agregó.

Todo indica que Ávila podría cumplir su anhelo de debutar, ya que durante los entrenamientos ha trabajado dentro del grupo que se perfila como titular para el amistoso frente a la selección de Canadá, una prueba exigente en el actual proceso de la Bicolor.

Recambio generacional

Ávila resaltó que este primer microciclo representa una oportunidad clave para los jóvenes convocados por Tena, quien busca fortalecer al equipo nacional a través de un recambio generacional.

“Estas oportunidades son las que uno busca y debe aprovechar desde el primer llamado. Hemos sido tomados en cuenta varios jóvenes, y cada uno buscará ganarse un lugar y mantenerse durante todo el proceso. En lo personal, espero que sea el primero de muchos llamados, ya que tengo la ilusión de defender esta camisola en todas las competencias y pelear nuevamente por ir al Mundial”, manifestó.

En su primera experiencia con la selección mayor de Guatemala, Marvin Ávila ha respondido a las exigencias del cuerpo técnico. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Tras el compromiso ante los canadienses, Ávila viajará a finales de mes para integrarse al Sao Paulo, donde formará parte del equipo sub-20, con la expectativa de seguir creciendo y, a mediano plazo, dar el salto al primer equipo del club brasileño.