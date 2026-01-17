Nueva Santa Rosa abre el torneo Clausura 2026 de la primera división ante Santa Lucía FC

Nueva Santa Rosa inició la defensa de su título de Primera División con un empate sin goles. El vigente campeón no pudo celebrar con una victoria en su debut del Torneo Clausura 2026 ante FC Santa Lucía en casa.

El conjunto santa roseño conquistó el campeonato del Apertura 2025 tras vencer a San Pedro 4-2 en el marcador global. El equipo campeón llega al Clausura 2026 con la responsabilidad de confirmar su buen nivel y buscar el bicampeonato y poder ganar el ascenso a la Liga Nacional,

Nueva Santa Rosa cuenta con una plantilla sólida que le permitió coronarse en el torneo anterior. El desafío ahora será mantener la regularidad y superar la presión de ser el equipo a vencer en esta nueva competencia que arrancó este sábado.

Empate sin goles en Barberena

El partido inaugural del Torneo Clausura 2026 de Primera División se disputó este sábado 17 de enero a las 3:30 p.m. en el Complejo Deportivo de Barberena. Nueva Santa Rosa y FC Santa Lucía protagonizaron el primer encuentro de la jornada 1 con un resultado de 0-0.

El campeón no pudo aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos. Nueva Santa Rosa no encontró los espacios necesarios para romper la defensa del Santa Lucía, que se llevó un valioso punto de su visita a Barberena en el inicio del torneo.

La jornada 1 del Clausura 2026 de Primera División culminará con cinco encuentros en total. El torneo promete ser muy competitivo con varios equipos buscando el título y las plazas de ascenso a la Liga Nacional de Guatemala.

El objetivo: asegurar el ascenso a Liga Nacional

Nueva Santa Rosa ya tiene el medio pase para ascender a la Liga Nacional tras conquistar el título del Apertura 2025. El conjunto de Barberena buscará asegurar definitivamente su ascenso en este Torneo Clausura 2026 para cumplir el sueño de jugar en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

La historia del equipo rosense es de crecimiento acelerado. La temporada pasada, Santa Rosa militaba en la segunda división del país. Sin embargo, el club se reforzó estratégicamente y ahora está peleando seriamente por subir a Liga Nacional, demostrando un proyecto deportivo sólido y ambicioso.

El bicampeonato en Primera División le daría el pase directo a Liga Nacional. Nueva Santa Rosa necesita mantener el nivel mostrado en el Apertura 2025 para consolidar su ascenso y escribir una de las historias más rápidas de crecimiento en el fútbol guatemalteco reciente.