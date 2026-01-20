Clausura 2026: Marquense confirma dos refuerzos antes de debutar en el certamen nacional

El Deportivo Marquense presentó este lunes dos nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura 2026, en el que el cuadro de San Marcos volverá a estar comprometido con la lucha por la permanencia, tal como ocurrió hace un año.

Bajo la dirección del estratega guatemalteco Leonel “Cholo” Noriega —exjugador de los felinos—, el equipo buscará mejorar su desempeño respecto al Apertura 2025, donde finalizó en la décima posición con 23 puntos.

Uno de los objetivos principales del conjunto marquense será volver a hacer del estadio Marquesa de la Ensenada un fortín, como en torneos anteriores, cuando era considerado una de las plazas más difíciles para los equipos visitantes.

Dos nuevas incorporaciones, las nuevas contrataciones anunciadas por el club son el portero argentino Javier Colli y el delantero panameño Juan Villalobos. Ambos refuerzos fueron oficializados en las redes sociales del club con los siguientes mensajes:

El Club Deportivo Marquense le da la más cordial bienvenida a Juan Villalobos, jugador de nacionalidad panameña. Villalobos se une a nuestra familia con la ilusión de defender nuestros colores y dejarlo todo en la cancha.”

“El Club Deportivo Marquense le da la más cordial bienvenida a Javier Colli. Tu experiencia, liderazgo y seguridad bajo los tres palos llegan para fortalecer al León. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores!”

Colli y Villalobos se suman a una lista de refuerzos que incluye a Miguel Escobar, Renato Mencía, Rafael Lutkowski y Salvador Estrada.

Debut ante Malacateco

El debut de Marquense en el Clausura 2026 será este miércoles 21 de enero, cuando visite al Deportivo Malacateco en el estadio Santa Lucía, a las 19:00 horas.