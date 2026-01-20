Xelajú MC arranca el Clausura 2026 con una goleada frente a los militares del Aurora FC

El conjunto quetzalteco se dio una auténtica fiesta en su debut del Clausura 2026 frente a un rival que ofreció poca resistencia y terminó pagando caros sus errores defensivos.

Los chivos arrancaron el campeonato de la Liga Nacional con un nuevo proyecto deportivo, ahora bajo la dirección del técnico mexicano Roberto Hernández, tras la salida de Amarini Villatoro, quien actualmente dirige al Cartaginés de Costa Rica.

La primera victoria de Xelajú MC llegó gracias a las anotaciones de José Longo (11), Antonio López (30), Javier González (45) y Derrikson Quiroz (66), para sellar una goleada que reflejó la superioridad del equipo local.

El plantel quetzalteco dio claras muestras de su potencia ofensiva, generando numerosas ocasiones de gol. El planteamiento táctico de Hernández tuvo como ejes el protagonismo de Antonio de Jesús López y Jorge Aparicio, quienes marcaron el ritmo del juego en el mediocampo.

Las gradas del estadio Mario Camposeco presentaron un buen marco de aficionados, que respaldaron al equipo en el arranque de una nueva campaña, ilusionados con la posibilidad de alcanzar el octavo título de Liga Nacional en la historia del club.

La actividad del Clausura 2026 continuará este miércoles 21 de enero, cuando Cobán Imperial reciba al bicampeón Antigua GFC, además de los duelos entre Achuapa ante Comunicaciones, y Malacateco frente a Marquense.

El jueves, Municipal debutará ante Mictlán en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, debido a la suspensión del estadio Manuel Felipe Carrera, y la primera fecha se cerrará con el choque entre Guastatoya y Mixco.