Ana Lucía Martínez y Cruz Azul caen ante Rayadas y sufren su primera derrota del Clausura 2026
La atacante guatemalteca Ana Lucía Martínez disputa los 90 minutos en la derrota de Cruz Azul ante Rayadas por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.
Ana Lucía Martínez tuvo participación en la derrota de su equipo, Cruz Azul Femenil, ante Rayadas de Monterrey, en el partido correspondiente a la fecha cuatro del Torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Cruz Azul Femenil).
El Cruz Azul Femenil, equipo en el que milita la guatemalteca Ana Lucía Martínez, sufrió este miércoles su primera derrota del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, al caer 2-1 en su visita a las Rayadas de Monterrey, en el estadio BBVA, por la cuarta jornada del certamen.
El encuentro fue equilibrado y disputado de principio a fin. Sin embargo, las locales aprovecharon mejor sus oportunidades. Los goles del triunfo para Monterrey fueron anotados por Lucía García y Sofía Martínez, mientras que la camerunesa Michaela Abam descontó para la escuadra cementera cuando restaban 20 minutos para el final. A pesar del empuje en el cierre, Cruz Azul no logró igualar el marcador.
Ana Lucía Martínez jugó los 90 minutos y mostró dinamismo y compromiso en ofensiva, aunque sin lograr anotar en su regreso al “Gigante de Acero”, escenario donde vivió una etapa memorable como jugadora de Rayadas, incluyendo un bicampeonato histórico.
Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Testas baja a la octava posición de la tabla general con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.
En la quinta jornada, Cruz Azul se enfrentará a Juárez FC, equipo donde milita la también guatemalteca Aisha Solórzano, en un duelo que promete emociones y será clave para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo mexicano en dónde de momento las Bravas son septimas del torneo.