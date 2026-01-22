Amarini Villatoro logra un nuevo triunfo, aunque es expulsado frente a Alajuelense

El estratega guatemalteco Marvin Amarini Villatoro ha tenido un prometedor arranque en su nueva etapa como director técnico en el fútbol costarricense, al frente del Club Sport Cartaginés, equipo que compite en la tica.

Este miércoles, el entrenador chapín sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo local tras imponerse por 1-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón de la liga de COsta Rica y de la Copa Centroamericana 2025. Con este resultado, el Cartaginés se ubica en la segunda posición del certamen.

El triunfo sobre Alajuelense fue especial para Villatoro, ya que marcó su debut oficial en el banquillo, tras haber dirigido los dos primeros encuentros desde las gradas por no contar con su permiso de trabajo. Desde su llegada al equipo de Cartago, el técnico ha mostrado una clara mejoría en el funcionamiento del plantel, reflejado en sus resultados en dónde se ubican en la segunda casilla.

De los tres triunfos acumulados, dos fueron como local en el estadio José Rafael "Fello" Meza, frente a Guadalupe (2-1) y Alajuelense (1-0), y uno como visitante ante Puntarenas (2-0). El conjunto blanquiazul suma cinco goles a favor y apenas uno en contra, mostrando solidez defensiva y efectividad ofensiva.

El gol del triunfo contra Alajuelense fue anotado al minuto 89 por Juan Carlos Gaete, mientras que en el tiempo añadido se produjo la expulsión de Villatoro, quien abandonó el terreno de juego, sin embargo, al momento de retirarse, el estratega guatemalteco realizó unas señas con un presunto gesto alusivo a robo, situación que podría derivar en una sanción más severa.

El próximo compromiso del Cartaginés será el domingo, cuando visite al Deportivo Saprissa en un clásico del fútbol costarricense, donde Villatoro buscará mantener el buen momento y consolidar a su equipo en los primeros lugares de la tabla.