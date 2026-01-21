Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras los triunfos de Malacateco, Cobán y Comunicaciones

El conjunto de los Toros mostró carácter desde el arranque y abrió el marcador con la anotación de Matías Roskopf al minuto 7. Aunque Marquense reaccionó y logró el empate parcial por medio de Diego Casas (21). Malacateco mantuvo la intensidad y encontró el gol del triunfo en la segunda parte gracias a Ángel López, al 64, para sellar una victoria clave en el inicio del campeonato.

“Marquense es un gran equipo; nos costó conseguir el resultado, pero logramos el triunfo, que era lo que buscábamos”, expresó al final del encuentro Ángel López, autor de un gol olímpico que encaminó la victoria de los Malacateco.

“Nuestro objetivo es pelear por el título, pero vamos paso a paso, luchando cada partido del torneo”, añadió el futbolista, quien también destacó y agradeció el esfuerzo realizado por todos sus compañeros.

El encuentro correspondió al cuarto partido de la primera jornada del Clausura 2026, que dejó como líder provisional a Cobán Imperial, tras su contundente victoria 5-1 frente al bicampeón Antigua GFC.

Debut escarlata contra Mictlán

La actividad de la primera fecha continuará este jueves con el debut de Municipal, que recibirá al Deportivo Mictlán en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa. El equipo rojo no podrá utilizar el estadio Manuel Felipe Carrera, sancionado con dos partidos de suspensión tras los incidentes registrados en la final del torneo anterior.

“Para nosotros es clave jugar como locales con el apoyo de nuestra gente. Municipal tiene aficionados en todo el país y Santa Lucía es una cancha muy similar a la nuestra, por lo que esperamos sentir ese respaldo”, afirmó el técnico escarlata Mario Acevedo.

El estratega subrayó que el plantel tiene claro el objetivo desde la primera jornada. “El grupo está bien, somos conscientes de lo que nos estamos jugando y queremos hacer las cosas de la mejor manera”, añadió.

La primera fecha del Clausura 2026 se cerrará con el duelo entre Guastatoya y Mixco, programado para las 18:00 horas en el estadio David Cordón Hichos.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional