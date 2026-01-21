“Saldremos a ganar en cualquier cancha”, afirma José Pinto tras la victoria de Comunicaciones

El cuadro de Comunicaciones FC inició con buen pie el Torneo Clausura 2026, al imponerse 2-3 como visitante frente al Deportivo Achuapa, en un duelo que marcó el debut oficial del técnico chileno Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa al frente del equipo albo.

Luego de cerrar el Apertura 2025 en la última casilla —el peor torneo en su historia—, el conjunto capitalino logró tres puntos de oro en una de las canchas más difíciles del país. El cuadro crema mostró intensidad desde el inicio y se adelantó rápidamente con goles de Marco Domínguez y Dairon Reyes, quien firmó un doblete.

Achuapa recortó distancias desde el punto penal, pero Reyes volvió a aparecer para colocar el 1-3. No obstante, el panorama se complicó para los cremas con la expulsión del defensor Ernesto Monroy antes del descanso, lo que obligó al equipo a replantear su estrategia para la segunda parte.

Con un jugador menos, Comunicaciones se replegó y cedió la iniciativa al rival. Achuapa aprovechó el espacio y logró anotar el 2-3, pero no le alcanzó para evitar la derrota. El conjunto blanco supo resistir con orden en defensa y aseguró una valiosa victoria en el arranque del campeonato.

Tras el encuentro, el capitán José Pinto valoró el esfuerzo del equipo: “Sabemos que estar en Comunicaciones implica presión en cada entrenamiento y partido. Hoy era vital ganar en una cancha difícil y lo logramos". expresó.

También destacó la importancia del resultado para levantar el ánimo del grupo: “Los tres puntos son importantes. El torneo apenas comienza, pero este triunfo manda un mensaje claro: saldremos a ganar en cualquier cancha y buscamos estar en el primer puesto, como es lo que demanda Comunicaciones”,”.

Sobre la expulsión y el manejo del partido, Pinto subrayó: “Jugar con uno menos siempre es complicado, pero fuimos ordenados, sólidos y supimos contener los ataques cambiamos el sistema. Este grupo está comprometido y sabe lo que representa esta camiseta”.

Con este resultado, Comunicaciones suma sus primeros tres puntos y enfrentará el próximo sábado a Cobán Imperial, en casa, por la segunda jornada del Clausura 2026.