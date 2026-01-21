Selección Nacional de Guatemala Sub-17 Femenina se alista para debutar en el Clasificatorio de Concacaf

La Selección Nacional Femenina Sub-17 de Guatemala continúa con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), afinando detalles para su participación en el Clasificatorio de Concacaf, donde hará su debut este sábado 25 de enero.

Bajo la dirección técnica de la estratega guatemalteca Alison Monzón, el combinado nacional trabaja con la misión clara de trascender en el certamen y lograr un boleto al Mundial Sub-17 Femenino. Este torneo clasificatorio será la primera competencia oficial del año para la Bicolor en la categoría juvenil.

El evento se desarrollará del 24 de enero al 2 de febrero en varias sedes designadas por la Concacaf y definirá a las selecciones que representarán a la región en la próxima Copa del Mundo. Guatemala integra el Grupo C, junto a Haití, Islas Caimán, Santa Lucía y Antigua y Barbuda, con sede en Curazao.

Solo los líderes de grupo y los dos mejores segundos lugares avanzarán a la Ronda Final del Clasificatorio, donde buscarán asegurar un cupo mundialista.

Calendario de Guatemala – Fase de Grupos

25 de enero : vs. Islas Caimán

: vs. Islas Caimán 27 de enero : vs. Antigua y Barbuda

: vs. Antigua y Barbuda 29 de enero : vs. Santa Lucía

: vs. Santa Lucía 2 de febrero: vs. Haití

El grupo de Guatemala se perfila como uno de los más competitivos del certamen, debido a la fortaleza de sus rivales caribeños. Sin embargo, el equipo chapín espera hacer un papel destacado y alcanzar su objetivo bajo el liderazgo de Monzón.

#SeleSub17Fem ¡CONTINÚA SU PREPARACIÓN!



La Selección Sub17 Femenina continúa su preparación en las instalaciones del CAR bajo la dirección técnica de la Prof. Alison Monzón.#VamosGuate #VamosChicas 💙💪⚽🇬🇹 pic.twitter.com/qAzn2Qmsyt — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) January 20, 2026

Grupos del Clasificatorio Sub-17 Femenino de Concacaf 2026:

Grupo A : República Dominicana, Nicaragua, Belice, Islas Vírgenes de EE. UU., Dominica

: República Dominicana, Nicaragua, Belice, Islas Vírgenes de EE. UU., Dominica Grupo B : Panamá, Bermudas, Surinam, Bonaire

: Panamá, Bermudas, Surinam, Bonaire Grupo C : Haití, Guatemala, Islas Caimán, Santa Lucía, Antigua y Barbuda

: Haití, Guatemala, Islas Caimán, Santa Lucía, Antigua y Barbuda Grupo D : Honduras, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Aruba

: Honduras, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Aruba Grupo E : Costa Rica, Cuba, Granada, Anguila, Islas Vírgenes Británicas

: Costa Rica, Cuba, Granada, Anguila, Islas Vírgenes Británicas Grupo F: El Salvador, Trinidad y Tobago, Curazao, Barbados, Guadalupe