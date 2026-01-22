Liga Nacional: Municipal ante Mictlán y Guastatoya contra Mixco ponen fin a la primera jornada del Clausura 2026

La Liga Nacional de Guatemala continúa este jueves 22 de enero con el cierre de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, que ha iniciado con gran intensidad y una alta cuota de goles.

El certamen se inauguró el martes en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC abrió oficialmente el campeonato con una contundente victoria de 4-0 sobre Aurora FC, en un partido en el que los quetzaltecos marcaron el ritmo desde el primer minuto, enviando un mensaje claro a sus rivales.

El miércoles continuó la actividad con cuatro compromisos. En el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial sorprendió al bicampeón nacional, Antigua GFC, con una goleada de 5-1, en un duelo donde los “Príncipes Azules” fueron ampliamente superiores, durante los 90 minutos.

Más tarde, Comunicaciones FC debutó con una valiosa victoria de 3-2 como visitante ante Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda Gudiel. Los albos consiguieron un triunfo sufrido, pero importante, ya que sumaron sus primeros tres puntos del torneo y comenzaron a salir del fondo de la tabla acumulada.

El cierre de la jornada del miércoles se dio en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco superó 2-1 a Marquense. Los Toros hicieron valer su condición de local y comenzaron con el pie derecho, mientras que los Leones deberán ajustar de cara a sus próximos compromisos, en un torneo donde están comprometidos con la zona del descenso.

Para este jueves están programados los últimos dos encuentros de la fecha inaugural:

A las 16:00 horas, Municipal recibran en el estadio de Santa Lucia Cotzumalguapa al Deportivo Mictlán . Los escarlatas buscarán iniciar con una victoria el camino hacia el ansiado título número 33, luego de perder las últimas dos finales consecutivas.

recibran en el estadio de Santa Lucia Cotzumalguapa al . Los escarlatas buscarán iniciar con una victoria el camino hacia el ansiado título número 33, luego de perder las últimas dos finales consecutivas. A las 18:00 horas, Guastatoya enfrentará a Mixco en el estadio David Cordón Hichos. El cuadro Pecho Amarillo, comprometido en la lucha por la permanencia, buscará aprovechar su localía ante un equipo chicharronero que pretende ser protagonista en el Clausura 2026 nuevamente.

Con estos dos partidos se bajará el telón de una primera jornada que ha dejado emociones, goles y sorpresas desde el inicio del campeonato.