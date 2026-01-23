Liga Nacional: El Clausura 2026 arranca con una intensa batalla en la zona de goleadores

La jornada uno del Torneo Clausura 2026 finalizó este jueves, dejando una fecha inaugural cargada de emociones, goles y varias sorpresas. En total se anotaron 23 goles en seis partidos, para un promedio de casi cuatro tantos por encuentro, lo que anticipa un certamen atractivo y ofensivo.

El torneo comenzó el martes con una exhibición de contundencia del Xelajú MC, que goleó 4-0 a Aurora FC en el estadio Mario Camposeco. El miércoles, la fecha continuó con el mayor batacazo de la jornada: Cobán Imperial aplastó 5-1 al bicampeón Antigua GFC en el José Ángel Rossi, con destacadas actuaciones de Janderson Pereira y Óscar Mejía, autores de sendos dobletes.

Por su parte, Comunicaciones FC se estrenó con una trabajada victoria de 3-2 sobre Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda Gudiel. El cubano Dayron Reyes, con dos anotaciones, fue la figura del conjunto crema en el debut oficial del técnico Marco Antonio Figueroa.

Más tarde, Malacateco derrotó 2-1 a Marquense en el estadio Santa Lucía, mientras que para el jueves el cuadro de Mictlán protagonizó la sorpresa del día al imponerse 2-1 a Municipal, en un partido donde William Fajardo se lució con un doblete que sentenció a los escarlatas.

La jornada se cerró con la victoria de Guastatoya, que se impuso 2-0 al Deportivo Mixco en condición de local, completando así una fecha goles y varios resultados inesperados.

En lo individual, cuatro futbolistas comparten el liderato de goleo tras marcar dos tantos en sus respectivos compromisos: Janderson Pereira y Óscar Mejía (Cobán Imperial), Dayron Reyes (Comunicaciones) y William Fajardo (Mictlán). La variedad entre los líderes de la tabla, con presencia de dos guatemaltecos, un brasileño y un cubano, refleja la diversidad ofensiva que caracteriza al arranque del certamen.

Con actuaciones destacadas, marcadores abultados y sorpresas en varias canchas, el Clausura 2026 ha comenzado con buen ritmo y promete mantener la intensidad en las siguientes fechas.