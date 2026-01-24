Cobán Imperial vence 3-2 a Comunicaciones en su visita al estadio Cementos Progreso

Cobán Imperial le propinó la primera derrota a Comunicaciones en el Torneo Clausura 2026. Los príncipes azules vencieron 3-2 como visitantes en el Estadio Cementos Progreso, complicando la situación de los cremas en la tabla acumulada del descenso.

El conjunto cobanero logró un triunfo fundamental que lo coloca con puntuación perfecta de seis puntos tras dos jornadas. Cobán suma dos victorias consecutivas después de golear 5-1 a Antigua GFC en la fecha inaugural y ahora sorprender en casa de uno de los grandes del fútbol guatemalteco.

Para Comunicaciones, la derrota representa un duro golpe en su lucha por salir de la zona de descenso. Los albos cayeron en su casa ante regular cantidad de aficionados presentes en el estadio de la zona 6, quienes silbaron a su equipo por el revés ante los cobaneros.

Autogol abrió el marcador para los cremas

El primer gol del partido llegó al minuto 14 de manera fortuita para Comunicaciones. Un tiro de esquina cobrado por Lynner García fue peinado por Pinto y luego rebotó en la espalda de Byron Leal, terminando en el fondo del arco cobanero para el 1-0.

Los capitalinos tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja. Al minuto 20, Tomás Casas realizó una gran atajada ante remate de Lynner García. Luego, al 27, los cremas tuvieron dos opciones claras: primero con Lynner García en mano a mano con Casas, y en la segunda jugada Dairon Reyes reventó el balón en el travesaño.

Sin embargo, Cobán Imperial empató al minuto 28. Tras un ataque cobanero, el balón se estrelló en el palo izquierdo y Janderson Pereira aprovechó el rebote para convertir el 1-1 que dejaba igualado el encuentro antes del descanso.

Uri Amaral sentenció con doblete

El segundo tiempo comenzó con Comunicaciones buscando el gol, pero Cobán golpeó primero. Al minuto 52, los cremas se quedaron pidiendo una falta contra Reyes, lo que aprovechó Mejía para servir a Pereira quien, de pecho, asistió a Uri Amaral para que venciera por abajo a Fredy Pérez y pusiera el 1-2.

Once minutos después llegó el tercer tanto cobanero. Al minuto 63, en un tiro de esquina Thales Moreira ganó por arriba, Sandoval rechazó de cabeza, pero el balón le quedó a Amaral para convertir su doblete y poner el 1-3 que prácticamente sentenciaba el partido.

Descuento agónico pero insuficiente

Al minuto 90, Karel Espino descontó para poner el 2-3 final. Sin embargo, el gol llegó demasiado tarde y Cobán Imperial aguantó los minutos finales para llevarse los tres puntos del Estadio Cementos Progreso.

La victoria permite a Cobán Imperial mantenerse con puntuación perfecta y alejarse momentáneamente de la zona de descenso. Los príncipes azules suman seis puntos y demuestran que serán un rival complicado en este Clausura 2026.

Para Comunicaciones, la situación se complica. Los cremas suman solo tres puntos tras una victoria y una derrota, quedando en una posición peligrosa en la tabla acumulada. La afición silbó al equipo por el mal desempeño y la presión sobre Marco Antonio Figueroa aumenta tras este revés en casa.